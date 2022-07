Bürgerfragestunde der LBU

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Marktplatz auf dem Wochenmarkt fand eine kleine Bürgerfragestunde von sechs Gemeinderätinnen und -räten der „Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz“ (LBU) zum Thema Mobilitätskonzept der Stadt Tuttlingen statt. Trotz Urlaubszeit fanden einige interessante Gespräche statt. Das Thema bewegt viele Bürgerinnen und Bürger.

Unter anderem kristallisierten sich folgende Punkte bei den Gesprächen heraus: Die überregionalen Verbindungen verbessern, einen S-Bahn-Anschluss nach Freiburg sowie die Anbindung des Seehas nach Konstanz ermöglichen. Busse in den Abend- und Nachtstunden werden vermisst. Die Verbindung Worndorf-Neuhausen-Tuttlingen ist nicht gut und sollte ohne Umsteigen wie in der Vergangenheit funktionieren, ebenso wäre ein Bedarfshalt dieser Linie am Wanderparkplatz Mattsteig gewünscht. Die Einrichtung einer Linie Bahnhof-Busbahnhof wurde gewünscht.

Bemängelt wurde auch die nicht ausreichende Überwachung des ruhenden Verkehrs. Zu viele parkende PKW auf Geh- und Radwegen. In vielen Gesprächen wurde der fehlende Verkehrsversuch zur Beruhigung des Verkehrs in der Weimarstrasse gefordert. Auch die vielen sanierungsbedürftigen Gehwege im gesamten Stadtgebiet wurden bemängelt. Dass der neue Verkehrsrechner noch nicht zu 100 Prozent funktioniert, wurde ebenso angesprochen wie eine Verbesserung der Einbindung von Menschen mit Handicap.

Eine Einführung des Ein-Euro-Tickets im Stadtverkehr würde von vielen als sehr gut befunden. Auch das momentane Neun-Euro-Ticket fand einige Anhänger. Die LBU-Fraktion freute sich über das Feedback aus der Bevölkerung ebenso, wie über den Besuch von Oberbürgermeister Beck, der sich lebhaft an den Diskussionen beteiligte.

Unser Fazit aus den Gesprächen: Es ist gut, dass das Mobilitätskonzept vom Gemeinderat verabschiedet wurde, manches hat sich schon gebessert, doch der Weg in eine bedarfsgerechte und den Anforderungen einer umweltschonenden Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer ist noch weit und sicher steinig.