Büchertreff und veganes Buffet im Tuttlinger Bahnhof

Der Kukav-Kulturkastenverein lädt am Wochenende, 8. und 9. Oktober, zu zwei Veranstaltungen in seine Räume im Abteil 42 im Tuttlinger Bahnhof ein. Am Samstagvormittag öffnet das KUKAV seine Räume für ein Kooperationsprojekt mit der Gruppe Omas und Opas für eine enkeltaugliche Zukunft: Eine Büchertauschbörse. Am Sonntagnachmittag folgt dann ein veganes Mitbringbuffet.

Seit fünf Jahren bespielt der KUKAV-Kulturkastenverein den ehemaligen Bahnhofskiosk. Von Anfang an gehörte auch das Bücherregal am Rondell in der Bahnhofshalle dazu. Ein anderes Projekt mit gebrauchten Büchern entstand nahe der Stadtkirche im Laden der Gruppe Omas und Opas für eine enkeltaugliche Zukunft. Da die Gruppe den Laden aufgeben musste tun sich jetzt beide Projekte zusammen. Am Samstag können Bücher gebracht und mitgenommen werden. Geöffnet ist erstmals am Samstag, 8. Oktober, zwischen 10 und 13 Uhr im Abteil 42 im Tuttlinger Bahnhof.

Am Sonntag, 9. Oktober, sind alle Interessierten zu einem veganen Mitbringbuffet eingeladen. Ganz entspannt sollen bei diesem Anlass Veganer und Nichtveganer das Essen genießen, sich austauschen und zeigen und probieren, was man ohne tierische Lebensmittel zubereiten kann. Dazu sollen alle Gäste ein veganes Gericht mitbringen. Die Gerichte können vor Ort noch mal aufgewärmt werden. Alles wird dann in einem Buffet angerichtet, von dem sich alle Gäste bedienen dürfen. Für Getränke, und alles Weitere sorgt der Verein. Beginn ist 13 Uhr, Ende ist circa 16 Uhr.