Buchtipps für die Sommerferien: Kinder-Influencer, Familienbande und ein Bienenschwarm

Sommerzeit ist Lesezeit! Wir haben Lesebegeisterte nach ihren Buchtipps für die Urlaubszeit gefragt. Diesmal kommen drei Tipps von den Mitarbeiterinnen in Stiefels Buchladen.

Claudia Betts Buchempfehlung. (Foto: dh)

„Die Kinder sind Könige“ von Delphine de Vigan

In ihrem kürzlich erschienenen Roman „Die Kinder sind Könige“ beleuchtet die französische Autorin Delphine de Vigan ein Thema von besonderer gesellschaftlicher Aktualität und lässt den Leser in die befremdliche Welt der Kinder-Influencer und Familienblogger eintauchen.

Im Zentrum der Geschichte steht ein Kriminalfall, nämlich das Verschwinden eines kleinen Mädchens. Der Leser begleitet nicht nur die Ermittlerin bei der spannenden Suche nach dem vermissten Kind, sondern erhält auch Einblicke in das Denken und Fühlen einer Mutter, die ihre eigenen unerfüllten Sehnsüchte nach medialer Aufmerksamkeit zu kompensieren versucht, indem sie ihre Kinder auf sozialen Netzwerken vermarktet.

Messerscharf analysiert die Autorin dabei auch die psychologischen Folgen, unter denen Kinder leiden, deren Alltag fast ausschließlich vor der Kamera stattfindet, die vollkommen ohne Privatsphäre aufwachsen und deren Erfolg sich nur an der Anzahl der Follower und Likes misst. Eine überaus fesselnde sowie brillant und flüssig erzählte Mischung aus Kriminal- und Gesellschaftsroman, die zum Nachdenken und Diskutieren über ein Phänomen unserer Zeit anregt.

Eva Müller (Foto: dh)

„Eine gemeinsame Sache“ von Anne Tyler

In ihrem neuen Roman begleitet die Schriftstellerin Anne Tyler einmal mehr eine amerikanische Familie, wie sie durchschnittlicher kaum sein könnte, über den Zeitraum von fünfzig Jahren.

Sie versteht es meisterhaft, auf eine lakonische, aber überaus warmherzige und liebevolle Art, das Zusammen- und auch das zwischenzeitliche Auseinanderleben, die Zwistigkeiten, aber auch das, was die Familie Garrett zusammenhält, zu erzählen. Das Leben in und um Baltimore, das trotz der Nähe zu New York sehr provinziell daherkommt, wird sehr subtil und doch ironisch geschildert.

Oft findet man bei ihr gedankliche Lücken, die dann an anderer Stelle wieder geschlossen werden, was der Geschichte unerwartete Wendungen gibt. Wer selber eine Familie hat, wird sich bei den Garretts oft wiederfinden. Ein toller Roman, der einem richtiggehend ans Herz wächst und für ein wohliges Gefühl beim Lesen sorgt.

Birgit Scharfenort (Foto: dh)

„Das Flüstern der Bienen“ von Sofia Segovia

Die Geschichte beginnt in Linares einem Dorf in Mexico. Es ist das Jahr 1910. Die alte Amme Reja findet unter einer Brücke einen Säugling, der von einem Bienenschwarm umhüllt ist. Die Bewohner des Dorfes sehen in ihm einen Unglücksboten, da er eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte hat und ständig wird dieser Junge von unzähligen Bienen umschwärmt.

Der Gutsbesitzer Francisco Morales und seine Ehefrau Beatriz nehmen das Findelkind bei sich auf. Er wird zwar nie sprechen lernen, doch versteht er mehr von der Natur als irgendjemand sonst. Der Junge scheint eine besondere Gabe zu besitzen. Er kommuniziert mit seinen Bienen und scheint so zu spüren wenn Unheil naht.

Während die Mexikanische Revolution wütet und die Spanische Grippe die Region trifft, rettet er die Familie mit seiner Gabe mehr als einmal vor dem Unheil – ein Buch voller Lebensfreude und Hoffnung.