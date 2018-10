Bubsheim und Gosheim vor lösbaren Auswärtsaufgaben

Am Sonntag finden in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald alle Spiele des zehnten Spieltags statt. Die Verfolger des SC 04 Tuttlingen, SV Villingendorf und SV Seedorf, stehen vor schweren Spielen. Der SVV muss zum heimstarken SC Wellendingen reisen und der SV Seedorf gibt bei der SG Böhringen/Dietingen seine Visitenkarte ab. Der SV Gosheim versucht, bei Aufsteiger SG Deißlingen/Lauffen wieder in die Erfolgsspur zu finden und die SpVgg Trossingen ist daheim gegen die SG Bösingen II/Beffendorf I klarer Favorit. Anpfiff ist auf allen Plätzen um 15 Uhr. Tabellenführer SC 04 Tuttlingen ist spielfrei.

SV Zimmern II – SpVgg Bochingen (Sonntag, 15 Uhr). Beide besitzen keinen großen Abstand zum Relegationsplatz. Der Sieger kann sich in Richtung Mittelfeld orientieren. Die Gäste stellen mit elf erzielten Toren aus acht Partien die zweitschwächste Offensive der Liga und werden es somit auch bei der Landesliga-Reserve schwer haben. Im Bezirkspokal kamen beide eine Runde weiter.

SpVgg Trossingen – SG Bösingen II/Beffendorf I. Dieses Spiel muss die Spielvereinigung gewinnen. Die SG steht mit zwei Zählern als Vorletzter da. Trossingen wird versuchen, die gegnerische Schwachstelle, die Abwehr (29 Gegentore), auszunutzen und die jüngste Heimniederlage (0:3 gegen Gosheim) vergessen zu machen. Damit könnte man sich in der Tabelle weiter verbessern.

SC Wellendingen – SV Villingendorf. Mit 16 Punkten und einem Spiel weniger als die Gäste liegt der SCW auf Platz vier. Da die Villingendorfer auswärts bislang neun von möglichen zwölf Punkten geholt haben, wird ein ausgeglichenes Spiel erwartet. Der SVV kann mit einem Sieg mit den Tuttlingern gleichziehen.

SG Böhringen/Dietingen – SV Seedorf. Das Spiel in Dietingen wird für den SV Seedorf kein Selbstläufer werden. Im letzten Heimspiel kam die SG zu einem 6:2 gegen den SC Wellendingen. Wenn der Gastgeber die letzten Leistungen bestätigt, dann ist zumindest eine Punkteteilung nicht ausgeschlossen.

SpVgg Schramberg – SV Bubsheim. Aufsteiger Bubsheim bestätigte seine gute Form mit dem Sieg im Pokal (6:4 nach Elfmeterschießen gegen die SG Böhringen/Dietingen). Schramberg belegt den Relegationsplatz.

BSV Schwenningen – SV Winzeln. Der BSV wird es auch gegen Winzeln schwer haben, Punkte vor Ort zu behalten. Die 2:10-Pokalpleite gegen Trossingen II macht alles andere als Mut für die kommenden Aufgaben. Trotzdem würde aktuell ein Sieg reichen, um zu den anderen Mannschaften annähernd aufzuschließen.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Gosheim. Der Aufsteiger überzeugte bereits mehrfach. Gegen Gosheim ist ein Spiel auf Augenhöhe realistisch. Der SVG hat die Punkte aktuell nötiger als die SG. Die Gosheimer Tagesform kann entscheidend sein.