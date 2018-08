Bubsheim punktet – SpVgg und SVG verlieren

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat der SV Seedorf durch ein 4:1 gegen die SG Bösingen II/Beffendorf die Tabellenführung übernommen. Der Landesliga-Absteiger profitierte vom 1:1 des bisherigen Spitzenreiters SV Villingendorf gegen den SC 04 Tuttlingen. Weiter in der Spitzengruppe bleibt auch der SV Zimmern II, der sich aber bei der SG Böhringen/Dietingen mit einem 3:3 zufrieden geben musste. Die SpVgg Trossingen (1:2 beim SC Wellendingen) und der SV Gosheim (2:4 beim SV Winzeln) gingen leer aus. Zum ersten Punktgewinn kam Aufsteiger SV Bubsheim.

SpVgg 08 Schramberg – SG Deißlingen/Lauffen 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 (38.) Robin Schumpp, 0:2 (43.) Arber Krasniqi, 1:2 (48.) Kevin Haxha, 1:3 (90.) Arber Krasniqi. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Mathias Krauß (Deckenpfronn). Die Gäste bestimmten im ersten Abschnitt das Geschehen, gingen aber zunächst mit ihren Möglichkeiten großzügig um. Kurz vor der Pause sorgten Robin Schumpp und Arber Krasniqi mit einem Doppelpack für die verdiente 2:0-Führung der SG. Nach der Pause erwischten die Talstädter den besseren Start und Torjäger Kevin Haxha (48.) gelang der Anschlusstreffer. Danach bauten sie weiter Druck auf und SG-Torhüter Pascal Spadinger verhinderte mit einer Glanztat den Ausgleich. Nachdem die SG die Drangphase der Gastgeber überstanden hatte, ließ sie einige Konterchancen ungenutzt. Erst in der Schlussminute traf Krasniqi, allerdings aus Abseitsposition, zum 3:1.

SV Seedorf – SG Bösingen II/Beffendorf 4:1 (1:0). – Tore: 1:0 (21.) Christoph Müller, 2:0 (55.) Johannes Wernz, 2:1 (62.) Fabian Schmid, 3:1 (70.) Johannes Wernz, 4:1 (76.) Christoph Müller. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Ömer Lale (Onstmettingen). Gegen die tiefstehenden Gäste hatte Seedorf zunächst Mühe, ins Spiel zu kommen und Chancen zu kreieren. Nach einem Freistoß traf Christoph Müller (21.) zum 1:0. Zehn Minute nach der Pause erzielte Johannes Wernz das 2:0, dem die SG – in ihrer besten Phase – durch Fabian Schmid (62.) das 2:1 folgen ließ. Nach zwei weiteren Standardsituationen, bei denen Seedorf gefährlich war, erhöhten erneut Wernz (70.) und Müller (76.) auf 4:1. Unrühmlicher Höhepunkt war in der Schlussphase das heftige Foulspiel von Wernz an Thomas Eger, der danach mit einer Knöchelverletzung vom Platz musste.

SC Wellendingen – SpVgg Trossingen 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (3.) Christian Balde (Elfmeter), 1:1 (75.) Andreas Griesser, 2:1 (90.+3) Ömer Aygan. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Hans-Helmut Sachse (Rottenburg). Nach einem Foulspiel an Nico Peluso erzielte Christian Balde (3.) per Strafstoß das Führungstor für die Gäste. Von diesem frühen Rückstand unbeirrt bestimmten die Platzherren danach das Geschehen. Sie kamen bis zur 45. Minute zu drei guten Möglichkeiten, die sie ungenutzt ließen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs war die Partie zunächst ausgeglichen. In der 65. Minute traf Martin Volk per Strafstoß zum vermeintlichen 1:1. Doch der Schiedsrichter ließ den Strafstoß wiederholen, weil zwei Gästespieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Beim zweiten Versuch verfehlte Volk das Gästetor. Doch der SC drängte weiter und Andreas Griesser (75.) traf von der Strafraumgrenze zum 1:1. In der Nachspielzeit erzielte Ömer Aygan aus 20 Metern das verdiente 2:1.

SV Winzeln – SV Gosheim 4:2 (4:1). – Tore: 1:0 (1.) Niklas Sohmer, 2:0 (5.) Serhat Akyldiz, 3:0 (8.) Niklas Sohmer, 3:1 (25.) David Klemm, 4:1 (39.) Simon Gaus, 4:2 (75.) Moritz Walz. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Thomas Glaser (Nagold). Winzeln war anders als die Gäste von Beginn an hellwach und führte nach acht Minuten bereits 3:0. Dabei waren Niklas Sohmer mit einem Doppelpack und Serhat Akyldiz die Torschützen für den Aufsteiger. Erst danach hielt Gosheim besser dagegen und David Klemm traf zum 3:1. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Simon Gaus auf 4:1. Mit der deutlichen Führung im Rücken schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, wodurch die Gosheimer die Spielkontrolle übernahmen, aber nur noch durch Moritz Walz zum 4:2 kamen.

SV Bubsheim – SpVgg Bochingen 0:0. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: André Wagner (Wolpertswende). Bubsheim zeigte sich gegenüber der 0:3-Niederlage gegen Winzeln verbessert und lieferte eine ordentliche Vorstellung ab. Doch trotz einiger guter Chancen mussten sie sich mit einem Punktgewinn zufrieden geben. Die Gäste hatten in der Offensive Schwächen, hätten in ihrer besten Phase kurz vor der Pause aber auch in Führung gehen können. In der Schlussphase, als der SVB alles auf eine Karte setzte, hatte Winzeln Glück, weil Mark Grimm das Siegtor knapp verpasste.

SG Böhringen/Dietingen – SV Zimmern II 3:3 (2:2). – Tore: 0:1 (19.) Harut Arutunjan, 0:2 (20.) Lars Czerwonka (Elfmeter), 1:2 (30.) Felix Bühl, 2:2 (38.) Volker Schneider, 3:2 (68.) Julian Schneider, 3:3 (90.) Allan Jasiak. – Zuschauer: 90. – Schiedsrichter: Lars Schulmeister (Hirschau). Die technisch versierten Gäste hatten den besseren Start und führten nach 20 Minuten durch die Treffer von Harut Arutunjan und Lars Czerwonka 2:0. Doch die SG, die vor der Führung des SVZ schon gut im Spiel war, zeigte Moral und schaffte noch vor der Halbzeit durch Felix Bühl (30.) und Volker Schneider (38.) das 2:2. Auch danach war es eine offene Partie, bei der beide Teams noch je einen Aluminiumtreffer zu verzeichnen hatten. In der Schlussminute gelang dem eingewechselten Allan Jasiak, der eigentlich Torhüter ist, der Ausgleich.