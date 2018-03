Bußfeiern und Beichte

Die katholische Seelsorgeeinheit Tuttlingen lädt vor Ostern zu Bußgottesdiensten und zum Sakrament der Versöhnung (Beichte) in die Kirchen ein. Die Bußfeiern sind am Freitag, 23. März, um 19 Uhr in Maria Königin, am Sonntag, 25. März, um 18 Uhr in Nendingen und um 19 Uhr in St. Gallus. Sie stehen unter dem Thema „Wo bist du, Gott?“.

Beichtgelegenheiten sind in St. Gallus am Dienstag, 27. März, von 18 bis 18.45 Uhr und am Karfreitag, 30. März , von 10 bis 11 Uhr. Bußgottesdienste und im Besonderen das Sakrament der Versöhnung bieten laut Ankündigung die Möglichkeit zu Besinnung, Versöhnung und Neuanfang vor Ostern.