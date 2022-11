Brutaler Angriff am Skaterpark: 16-Jähriger soll der Haupttäter sein

Zehn Tage nach dem brutalen Angriff am Tuttlinger Skaterpark, bei dem ein 22-Jähriger schwerste Kopfverletzungen erlitt, hat die Polizei erste Anhaltspunkte zu den Tätern. Noch sei der mutmaßliche Haupttäter aber flüchtig, heißt es in einer Pressemitteilung.

Inzwischen sucht die Polizei unter dem Stichwort „Versuchter Totschlag“ nach dem Verdächtigen. Er soll bei einer Auseinandersetzung am Abend des 31. Oktobers einen jungen Mann brutal geschlagen und getreten haben. Der Mann stieß mit dem Kopf gegen die Betonwände im Skaterpark und wurde dabei schwerst verletzt.

Ermittlungsgruppe eingerichtet

In diesem Zusammenhang hat die Kriminalpolizeidirektion Rottweil laut Polizei am Folgetag eine Ermittlungsgruppe beim Kriminalkommissariat Tuttlingen eingerichtet. Diese habe „mit über einem Dutzend Beamtinnen und Beamten intensive Ermittlungen durchgeführt“, heißt es weiter. Noch in der ersten Woche hätten diese Ermittlungen zu einem Tatverdächtigen, dem mutmaßlichen Haupttäter, und im weiteren Verlauf zu einem weiteren Tatverdächtigen geführt.

Bei ersterem soll es sich um einen 16-Jährigen handeln, bei zweiterem um einen 17-Jährigen. Beide Tatverdächtige sind aus Tuttlingen. Bislang gelang es der Polizei nur, den 17-Jährigen zu vernehmen. Er sei „nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen“ wieder auf freien Fuß entlassen worden, so die Polizei.

Fahndung läuft

Nach dem mutmaßlichen Haupttäter wird noch gefahndet. Gegen ihn liegt laut Polizei ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags vor.

Aus welchem Grund es zur Auseinandersetzung kam, ist noch nicht eindeutig geklärt und sei aktueller Bestandteil der laufenden Ermittlungen, so die Polizei.