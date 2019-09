Brunnenstraße: Widerstand gegen geplantes Parkdeck

Die Pläne der Stadtverwaltung, auf dem Gelände der alten Turnhalle der Karlschule in der Brunnenstraße ein bis zu sechsstöckiges Parkhaus zu bauen, kommen ins Wanken. Laut Oberbürgermeister Michael Beck hat es Widerstand von Anwohnern gegeben.

Deshalb will der OB dem Gemeinderat vorschlagen, im dortigen Gebiet mehr auf Wohnbebauung zu setzen und die Kindertagesstätte in der Brunnenstraße in den Wohnungsbau zu integrieren, wie er in einem Pressegespräch zum Wahlkampfauftakt sagte.

„Bereits beim ersten Aufschlag gab es Widerstand von Anwohnern gegen das Parkdeck“, so Beck. Geplant war, dass nach Abbruch der Karlschul-Turnhalle ein Parkhaus mit rund 300 Stellplätzen entstehen sollte, teilweise versetzt angelegt, für das auch die Fläche des jetzigen Parkplatzes an der Brunnenstraße einbezogen werden sollte. Die Umsetzung sollte in den Jahren 2020/21 vor sich gehen.

Auch wenn die Parkdeck-Pläne nun geändert werden: „Die Parkplätze für die Hochschule haben wir zugesagt, da ist ein Baurecht darauf“, erklärte Beck. Also muss eine Alternativplanung her. Denn für die weitere Sanierung in der Oberen Vorstadt/Uhlandstraße gibt es einen Zuschussbescheid von 1,7 Millionen Euro vom Land – unter anderem für Parkflächen im Umfeld der Hochschule.