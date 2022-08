Brot- und Brötchenprüfung der Bäcker-Innung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein leckerer Duft wehte durch die Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaft Tuttlingen. Hier nahm Brotprüfer Manfred Stiefel, Deutsches Brotinstitut e.V., die Backwaren der Bäcker der Bäcker-Innung Tuttlingen-Rottweil unter die Lupe. Das Deutsche Brotinstitut führt mit drei Prüfern in ganz Deutschland Qualitätsprüfungen von Backwaren durch, an denen sich handwerkliche Bäckereien auf freiwilliger Basis beteiligen können. Die Qualitätsprüfung soll ihnen dabei helfen, ihre Brote und Brötchen zu verbessern, um den Kunden erstklassige Qualität zu bieten.

So werden Form und Aussehen, Oberfläche und Kruste, Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität sowie Geruch und Geschmack zur Bewertung herangezogen. Nur bei voller Punktzahl bekommt ein Produkt die Bewertung „sehr gut“. Erhält ein Produkt bei der Prüfung mindestens 90 von 100 Punkten, wird es mit „gut“ ausgezeichnet. Für drei Jahre „sehr gut“ in Folge erhält das jeweilige Produkt die „Gold“-Auszeichnung als Nachweis für konstante Topqualität. Obermeister Daniel Link, Trossingen, und Innungsgeschäftsführer Uwe Schmidt konnten sich vor Ort ein Bild über das Prüfungsgeschehen machen. Der sachverständige Prüfer kann an einem Prüfungstag bis zu 50 Brote sensorisch bewerten. „Hierbei ist viel trinken die Devise“, erklärt der unabhängige Brotprüfer, „nach jedem Test muss der Mund wieder neutralisiert werden“.

Am Nachmittag erfuhren die Bäcker ihre Ergebnisse und konnten sich von Herrn Stiefel weiteren fachkundigen Rat einholen. Nur Backwaren ohne jegliche Beanstandung hatten 100 Punkte und somit das Prädikat „sehr gut“ erhalten.