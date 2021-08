Briefwahl ist ab sofort möglich

Am 26. September wird der Bundestag gewählt. Alle Wahlberechtigten in Tuttlingen und den Stadtteilen werden bis spätestens 5. September die entsprechende Wahlbenachrichtigung erhalten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist zudem seit Mittwoch, 25. August, das Wahlamt geöffnet.

Es befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses, Zimmer 012, und bietet die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe per Briefwahl.Auch die Briefwahlunterlagen können dort beantragt werden.

Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass es dafür auch weitere Möglichkeiten gibt:

Online: Am einfachsten und bequemsten sei es, die Briefwahlunterlagen per Online-Formular auf www.tuttlingen.de zu beantragen. Hierfür ist es zwingend notwendig, die Wahlbezirks- und Wählernum-mer, die auf der Vorderseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt sind, anzugeben. Es erscheint eine Mitteilung, ob der Antrag entgegengenommen werden konnte. Der Link steht bis zum 23. September, 12 Uhr, zur Verfügung.

Online über QR-Code: Auf der Wahlbenachrichtigung ist ein QR-Code abgedruckt, der ebenfalls direkt zum Online-Antragsformular führt.

Per Post über die Wahlbenachrichtigung: Die Briefwahlunterlagen können auch mit dem Antragsformu-lar auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung beantragt werden. Das ausgefüllte Formular – Unter-schrift nicht vergessen – kann per Post verschickt werden oder auch in den Briefkasten vor dem Haupteingang des Tuttlinger Rathauses eingeworfen werden.

Persönlich beantragen und direkt wählen: Die Briefwahlunterlagen können auch persönlich innerhalb der Öffnungszeiten des Wahlamtes beantragt und abgeholt werden. Dort besteht auch die Möglichkeit, direkt zu wählen und die Unterlagen in die Urne einzuwerfen. Hierbei ist zu beachten, dass die Vollmacht auf der Wahlbenachrichtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein muss, wenn Unterlagen für andere Personen abgeholt werden.

Telefonisch können Anträge nicht angenommen werden.

Die Frist für die Beantragung der Briefwahlunterlagen endet am Freitag, 24. September, 18 Uhr. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen dem Wahlamt bis spätestens 26. September, 18 Uhr, vorliegen. Die Wahlbriefe müssen also rechtzeitig mit der Post aufgegeben werden, damit sie bis spätestens Samstag, 25. September, zugestellt werden können.