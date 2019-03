Seit Jahren wünschen sich viele Nendinger und Verkehrsteilnehmer, die täglich durch den Ort fahren, eine Umgehungsstraße. Nach der jüngsten Ortschaftsratssitzung scheint zumindest ein Teil dieses Wunsches Realität zu werden – die Anbindung des Gewerbegebiets „Brenner“ zum Karl-Storz-Kreisel.

Bernd Schwär vom Tuttlinger Ingenieurbüro Breinlinger präsentierte die Voruntersuchung einer möglichen Trasse für die Ortsumfahrung, die knapp vier Kilometer lang wäre. Diese belaufe sich auf rund 60 Millionen Euro. Die dafür nötigen Brücken und ein Tunnel formen den Großteil der Kosten. Mit dieser Ausgangslage ist in absehbarer Zeit nicht mit einer Realisierung der Ortsumfahrung zu rechnen. Das Verkehrsministerium schlug vor, die weitere Prüfung zur Aufnahme in den Maßnahmenplan zum Generalverkehrswegeplans durchzuführen. Die Räte stimmten geschlossen dafür.

Neue Straße entlang der Bahnlinie

Viel realistischer scheint hingegen ein erster Teilabschnitt zu sein – die Anbindung der Sattlerstraße im Gewerbegebiets „Brenner“ mit dem Karl-Storz-Kreisel parallel zur Bahnlinie. Laut Schwär würde dieser mehr als zwei Kilometer lange Abschnitt knapp viereinhalb Millionen Euro kosten und sei deshalb von den Kosten „überschaubar“. Neben der Entlastung des Verkehrs im Ortskern hätte dies einen weiteren Vorteil: „Ich hoffe, dass die Maßnahme schnell verwirklicht werden kann, weil das vor allem für den Kindergarten und die Schule eine große Entlastung ist“, merkte Ortschaftsrätin Rosmarie Symanzki an. Rat Thomas Webler fügte hinzu: „Mir ist wichtig, dass die Stadt Tuttlingen die kleine Lösung beschließt, bevor die Abgabe für den Generalverkehrswegeplan erfolgen muss. Das wird aus meiner Sicht die Erfolgsaussichten erhöhen.“ Auch Rat Klaus Braun ist positiv gestimmt über die Anbindung: „Dieser überschaubare Kostenblock müsste uns, den Tuttlinger Gemeinderat und die Verwaltung dazu bringen, dieses Thema sehr zügig anzugehen“, sagte Braun. Ortsvorsteher Franz Schilling fand für die herausgearbeitete Planung ebenso Lobesworte und zeigte sich optimistisch, was eine Realisierung eines ersten Teilabschnitts anbelangt.

Die Räte beschlossen einstimmig, dass die Anbindung und damit der erste Teilabschnitt einer gesamten Ortsumfahrung, als kommunale Maßnahme angestrebt wird und sie beauftragten damit die Verwaltung, die geplante Trassenführung entlang der Bahnlinie vertieft zu untersuchen.

Wohngebiet wächst weiter

Auf der Sitzung, für die sich mehr als 30 Einwohner interessierten, thematisierten die Räte zudem den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan des Wohnbaugebiets „Unter dem Hägle II“. Aufgrund der weiterhin „hohen Nachfrage“, wie es Michael Herre von der Stadt Tuttlingen ausdrückte, soll die 2,2 Hektar große Erweiterung erschlossen werden, die im Süden an das Baugebiet „Kapf“ und westlich an das Baugebiet „Unter dem Hägle“, angrenzt. Zwischen 32 und 44 Grundstücke für Einfamilienhäuser sollen dort entstehen.

Laut dem städtebaulichen Vorentwurf ist für die Erweiterung ein innenliegender Erschließungsring vorgesehen, welcher an drei Punkten mit dem umliegenden Straßennetz verbunden wird.

Das Problem: Als Haupterschließungsachse des neuen Wohnbaugebiets ist laut Herre die Straße „Bei der Kapelle“ gedacht. Ein im vergangenen Jahr installiertes LKW-Verbotsschild besagt aber, dass vom Ortskern her kommend Lastwagen direkt nach dem Bahnübergang nicht nach rechts in die Straße „Bei der Kapelle“ abbiegen dürfen (wir berichteten).

Da für die Erschließung und die anschließende Bebauung aber viel Schwerlastverkehr anfällt, will Herre mit dem Eisenbahn-Bundesamt eine Lösung finden, damit Lastwagen dort wieder einbiegen können. Alternativ bleibt für den Schwerlastverkehr die Anfahrt über die Straße „Auf Lett“. „Wir haben Verständnis, dass sich die Anwohner dagegen wehren, dass darüber die Haupterschließung stattfinden soll“, so Herre, der auf der Sitzung am Mittwoch keine Lösung für das Problem im Gepäck hatte.

Die Räte billigten den Vorentwurf und stimmten der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung einstimmig zu. Ebenso beauftragten sie die Verwaltung, die notwendigen Schritte für den Bebauungsplan einzuleiten.