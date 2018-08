Brennende Abluftanlage sorgte für Rauchwolke über SHW

Ursache für die gelb-braune Rauchwolke, die am Dienstagnachmittag im Betriebsgelände der SHW im Ludwigstal in Tuttlingen aufgestiegen ist, ist laut Unternehmen der Brand in einer Abluftreinigungsanlage der Schmelzöfen gewesen. SHW-Unternehmenssprecher Michael Schickling sagt: „Nach unserem Kenntnisstand hat für Anwohner zu keiner Zeit eine Gesundheitsgefahr bestanden.“

An den beiden Kupolöfen, so heißen die Öfen, in denen der Schrott, den SHW als Ausgangsstoff für Bremsscheiben verwendet, eingeschmolzen wird, herrscht Dreischicht-Betrieb rund um die Uhr. Damit war am Dienstag erst mal Schluss: „Als Folge des Brandes wurden die Öfen kontrolliert heruntergefahren“, so Schickling.

Schadenshöhe ist gering

Mitarbeiter hätten gegen 15.15 Uhr den Brand an der Abluftreinigungsanlage entdeckt und zeitnah glöscht. Die Anlage habe daraufhin nicht mehr funktioniert, weshalb die Produktion angehalten worden sei. Das Herunterfahren der Öfen sei im übrigen der Auslöser für die weithin sichtbare Rauchwolke gewesen, erklärt Schickling. Nach Reparaturarbeiten – Kühler und Filter der Anlage mussten ausgetauscht werden – sei im Laufe des Mittwochs die Produktion wieder aufgenommen worden.

Die Schadenshöhe ist gering, erklärt der Unternehmenssprecher. Durch die Rauchwolke hätten sich „wenige Anrufer“ an SHW gewandt mit der Frage nach der Ursache. Denen sei der Sachverhalt dargelegt worden.

Informationen gewünscht

„Ich habe keinerlei Informationen der örtlichen Behörden vernehmen können, ob Fenster und Türen geschlossen sein sollten. Eine Entwarnung, Fehlanzeige“, beschwert sich ein Tuttlinger per E-Mail bei unserer Zeitung. Dabei sei der Rauch mehrere Stunden lang dem Verlauf der Donau Richtung Tuttlingen gezogen. Auch im sozialen Netzwerk ist die Rauchwolke kommentiert worden.

Laut Klaus Vorwalder, Kommandant der Tuttlinger Feuerwehr, ist die Wehr von einem Vertreter der Firma SHW informiert worden, dass es dort gebrannt habe. Ein Ausrücken sei aber nicht erforderlich, habe es vonseiten des Unternehmens geheißen. Man habe die Lage selbst im Griff.

Auch die Polizei war nicht eingebunden, wie Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf Nachfrage unserer Zeitung sagte. Das sei bei solch einem Vorfall aber auch nicht unbedingt notwendig, ergänzte er.

Höhere Feinstaubwerte

Die Polizei selbst habe keine Möglichkeit, Schadstoffe, die bei einem Brand entstehen könnten, zu erheben. Aschenbrenner verweist auf die Feuerwehr. Laut Klaus Vorwalder habe jede Feuerwehr eine Grundausstattung zur Messtechnik von Schadstoffen, mehr aber auch nicht.

Einer, der in Tuttlingen permanent seine eigenen Feinstaubwerte erfasst, ist Jens Meier. Er wohnt in der Nordstadt. Sein selbstgebauter Messsensor sendet die Daten live ins Internet. In seinen Messdaten ist am Dienstagnachmittag ein deutlicher Ausschlag in den Messkurven erkennbar gewesen. Die Werte von Feinstaub (Partikelgröße P 10) stiegen kurzfristig auf bis zu 100 Mikrogramm pro Quadratmeter. Diese lagen damit – zumindest auf der Terrasse von Jens Meier – doppelt so hoch wie der europäische Grenzwert von 50 Mikrogramm erlaubt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den erhöhten Werten und dem SHW-Vorfall gibt, lässt sich allein aus den Daten nicht ablesen. Genausowenig, ob von den Werten eine erhöhte Gefahr ausgeht. Denn: In der vergangenen Silvesternacht waren die Werte um ein Zehnfaches höher, als am Dienstagnachmittag.

Beschwerden über Geruch

Wie berichtet, sind beim Regierungspräsidium (RP) Freiburg immer wieder Anwohnerbeschwerden über eine Geruchsbelästigung durch die Schmelzöfen des Automobilherstellers SHW eingegangen, wie RP-Pressesprecher Markus Adler bestätigte. Die zuständigen Behörden haben aber auch rückgemeldet, dass die gesetzlich erforderlichen Werte der Anlage im Normalbetrieb in Ordnung seien.

