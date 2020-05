Die Stadt Tuttlingen baut das Wohngebiet „Auf Burg“ im Ortsteil Möhringen mit Glasfasertechnologie aus. Das Projekt wurde im Rahmen der Breitbandförderung des Landes Baden-Württemberg mit Zuschüssen ermöglicht, da das Gebiet laut Stadtverwaltung bisher mit schnellem Internet „stark unterversorgt“ ist. Nach einer Bauphase von April bis voraussichtlich September sind etwa 150 Haushalte im Wohngebiet mit einem Breitbandanschluss erschlossen.

Die Baumaßnahme erstreckt sich von der Hermann-Leiber-Straße, Winkelgasse, Schwarzwaldstraße, Krankenhausstraße, Kühltalstraße, über die Nonnenburgstraße bis hinauf in das Wohngebiet mit sämtlichen Seitenstraßen bis ans Ende der Schluchseestraße. In der Hermann-Leiber-Straße befindet sich das Übergabebauwerk (Multifunktionsgehäuse) zum Anschluss des Netzes an das leistungsstarke glasfaserbasierte Kernnetz des Landkreises.

Das Projekt wurde im Rahmen der Breitbandförderung des Landes Baden-Württemberg mit Zuschüssen ermöglicht, da es sich um ein sogenanntes „Weißer-Fleck-Gebiet“, also ein bisher unterversorgtes Gebiet, handelt. Voraussetzung hierfür ist eine Downloadrate unter 30 MBit/s. Wie die Staddtverwaltung in einer Pressemitteilung mitteilt, ergaben Messungen im Wohngebiet lediglich Downloadraten in Höhe von ein bis drei MBit/s. Dies sei darauf zurückzuführen, dass das Gebiet mit veralteter Kupferkabeltechnik ausgebaut sei, so die Stadtverwaltung.

Mit diesem Breitbandausbauprojekt können im Wohngebiet etwa 150 Haushalte erschlossen werden und einige weitere entlang der Zuleitung. Gebaut wird von April bis voraussichtlich September. Dann wird das Netz an die NetCOM, ein Unternehmen der Netze BW, übergeben. Diese hatte seinerzeit das Gesamtausschreibungsverfahren im Landkreis Tuttlingen für den Netzbetrieb gewonnen.

Die Baumaßnahme ist mit Kosten in Höhe von 680 000 Euro geplant. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 368 000 Euro gerechnet. Zusätzlich wird eine weitere Glasfaserverlegung ausgehend vom Übergabepunkt in der Hermann-Leiber-Straße bis ins Gewerbegebiet Brühl in Möhringen vorgenommen. Die Stadt kann hier im Rahmen einer Mitverlegung mit den Tuttlinger Stadtwerken neben dem Anschluss des Rathauses Möhringen noch weitere Glasfasermeter verlegen.

Für diese und alle Begleitmaßnahmen wird mit weiteren 76 000 Euro Kosten gerechnet, für die ebenfalls ein Zuschuss beim Land Baden-Württemberg angefragt wurde.