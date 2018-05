Braunbart und Hopf deutsche Vizemeister

Die Tuttlinger Ettore Braunbart und Markus Hopf sind bei den deutschen Gewichtheber-Meisterschaften der Masters Vizemeister geworden. Ausrichter war an vier Tagen der SV Germania Obrigheim.

Mehr als 250 gemeldete Gewichtheber kämpften um die Titel. Von der ASV 1897 Tuttlingen gingen mit Markus Hopf und Ettore Braunbart gleich zwei Athleten an den Start. Und nach den Meldelisten standen die Chancen nicht schlecht, dass beide ASV-Heber vorne mitmischen könnten.

Am letzten Wettkampftag waren beide ASV-Heber dran. Ettore Braunbart startete in der Gewichtsklasse bis 77 kg. In beiden Disziplinen holte sich Braunbart alle drei Versuche. Im Reißen begann er mit 91 kg, steigerte dann auf 95 kg und im dritten Versuch auf 99 kg. Somit hatte der ASV-Heber nach dem Reißen acht Kilogramm Vorsprung auf den Drittplatzierten. Im Stoßen sicherte Braunbart die Silbermedaille gleich mit seinem ersten Versuch von 115 kg ab. Es folgten noch 120 kg und 124 kg. Das Maß aller Dinge in dieser Gewichtsklasse war Jakob Neufeld vom gastgebenden Verein Germania Obrigheim.

Markus Hopf, der zweite ASV-Heber, erwischte einen Toptag. Mit der Unterstützung seiner Familie, die extra aus dem Urlaub aus Norwegen angereist war, wuchs Hopf über sich hinaus. Auch er machte sechs gültige Versuche und holte sich dabei drei neue Bestleistungen. Im Reißen startete er mit 108 kg, steigerte auf 116 kg um im dritten Versuch auf die neue Bestleistung von 123 kg. Im Stoßen das gleiche Bild. Er sicherte im ersten Versuch mit 135 kg die Silbermedaille ab und steigerte sich in jedem Versuch immer um 10 kg und holte sich mit 155 kg und 278 kg im Zweikampf die Bestleistungen Nummer zwei und drei.

Damit sind beide ASV-Gewichtheber bei der Europameisterschaft in Ungarn dabei, die vom 16. bis 23. Juni in Budapest stattfindet.