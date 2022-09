Brandstiftung? Und plötzlich steht die landwirtschaftliche Lagerhalle in Flammen

Der Brand einer landwirtschaftlichen Halle an der Rußbergstraße hat die Feuerwehr auch am Montag noch lange beschäftigt. Die Abteilung Eßlingen hatte die Nachlöscharbeiten übernommen. Über die Ursache und die Schadenshöhe macht die Polizei aktuell keine Angaben. Der Verdacht, das Feuer könnte wie bei mehreren Bränden im August vorsätzlich gelegt worden sein, ist nicht unbegründet.

Bis zum Alarm nichts zu sehen, dann brennt es lichterloh

Zwei, drei Wochen sei es jetzt etwas ruhiger gewesen, sagt Andreas Hand, Pressesprecher der Tuttlinger Feuerwehr. Und auch am Sonntag habe zunächst nichts darauf hingedeutet, dass die Feuerwehren der Region es wieder mit einem Großbrand zu tun haben könnten. „Einige unserer Kameraden wohnen in der Nordstadt, in Thiergarten. Fünf Minuten vor der Alarmierung war von dem Feuer noch nichts zu sehen“, berichtet Hand.

Als die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr an der landwirtschaftlichen Halle eintrifft, in der neben Heu wohl auch Maschinen stehen, brennt das Gebäude lichterloh. Auch wenn der Feuerwehrmann sich nicht auf eine Ursache festlegen kann und will, wie der Brand entstanden ist, wundert ihn die Geschwindigkeit, in der Feuer um sich gegriffen hat, schon. Schließlich sei die Witterung in den Tagen zuvor eher durchwachsen und mit einigen Niederschlägen gewesen. Also alles andere als trocken.

„Wenn gezielt Feuer gelegt wird, dann geht es ganz schnell.“

Uhrzeit passt nicht zu vorheriger Brandserie

Was nicht in die Reihe der vorherigen Brände passt, ist die Uhrzeit. In Immendingen oder Neuhausen – beide Fälle werden von der Polizei als Brandstiftung bewertet – waren die Feuer zwischen 2.30 und 3 Uhr in der Nacht bemerkt worden.

Ob an der landwirtschaftlichen Halle in Tuttlingen nun auch gezündelt worden ist, kann die Polizei so kurz nach dem Vorfall nicht sagen. Aktuell, so heißt es aus der Pressestelle des Präsidiums Konstanz, seien die Brandermittler im Einsatz, danach würde noch ein Brandgutachter hinzugezogen.

Man wolle Brandstiftung nicht ausschließen. Aber wenn man niemand auf frischer Tat erwischen könne, müsse man nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Falls es kein Gewitter gegeben habe oder Hinweise auf einen technischen Defekt im Gebäude bestehen, werde eine Brandstiftung wahrscheinlicher.

Feuerwehr verhindert einen Waldbrand

Mit 80 Personen war die Feuerwehr im Einsatz. Neben der Tuttlinger Wehr waren auch Kräfte aus Mühlheim und Fridingen ausgerückt. Da das Gebäude in Vollbrand gestanden und „nicht mehr zu retten“ gewesen wäre, habe man sich auf den Schutz der Umgebung konzentriert.

Der Wald ist nur wenige Meter von der ausgebrannten Halle entfernt. Mit vier Löschrohren und einem Wasserwerfer wurde das Umfeld gekühlt und die Flammen bekämpft, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Um auf ausreichend Löschwasser zurückgreifen zu können, wurde in der Anfangsphase das Tanklöschfahrzeug genutzt und im weiteren Einsatzverlauf eine Schlauchleitung zu einem rund 500 Meter entfernten Hydranten aufgebaut.

THW und Baubetriebshof unterstützen Feuerwehr

Die Feuerwehren aus Mühlheim und Fridingen unterstützten den Einsatzleiter durch die Installation einer Führungsgruppe. Auch die THW-Ortsverbände Tuttlingen und Trossingen waren vor Ort und halfen mithilfe eines Lichtmastanhängers und eines Radlader bei den Nachlöscharbeiten.

Der Tuttlinger Baubetriebshof stellte einen Bagger zur Verfügung, um das endgültige Löschen zu erleichtern. Während des Einsatzes verletzte sich eine Feuerwehrangehörige leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

„Wir sind froh, dass wir so eine große Feuerwehr sind und genügend Personal haben“, sagt Hand. Durch die zahlreichen Einsätze im Tagesgeschäft sei man aber schon ordentlich eingespannt. Einsätze, wie die Großbrände, kämen dann noch dazu und sind „sehr kräftezehrend“, meint Hand.