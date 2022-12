Brandserie im Kreis Tuttlingen: Polizei nimmt zwei Männer fest

Sie sollen Scheunen und Ställe im ganzen Landkreis Tuttlingen angezündet haben. Der Schaden ist enorm. Nun hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die für diese Taten verantwortlich sein sollen.

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, handelt sich um einen 35-Jährigen und einen 40-Jährigen aus dem Kreis Tuttlingen. Aufgrund „akribischer Ermittlungsarbeit und der Zusammenführung aller gewonnenen Erkenntnisse“ seien die beiden am Donnerstag festgenommen worden.

Insgesamt 13 Fälle von Brandstiftung

13 Brandstiftungen werden ihnen zur Last gelegt. Seit dem 12. August 2022 sollen sie schwerpunktmäßig im Landkreis Tuttlingen und dem angrenzenden Schwarzwald-Baar-Kreis für eine Brandserie verantwortlich sein, „die zu einer spürbaren Verunsicherung in der Bevölkerung geführt hat“, so die Polizei.

Um welche Brände es sich genau handelt, konnte die Polizei am Freitagabend nicht sagen. Klar zuzuordnen seien den beiden aus Sicht der Polizei die Brände von Scheunen in Neuhausen ob Eck (12./13. August) und Ippingen (14. August), ebenso von landwirtschaftlichen Gebäude in Hochemmingen im Nachbarkreis (26. August) und am Tuttlinger Stadtrand (26. September). Auch mehrere kleine Feuer sollen sie gelegt haben, den Sommer über gab es immer wieder brennende Heuballen und Holzstapel, zum Beispiel bei Emmingen-Liptingen und auf dem Risiberg, ebenso brannte ein Autoanhänger in Tuttlingen.

Für einen der schlimmsten Fälle, bei dem mehr als 100 Kühe beim Brand eines Bauernhofs in Trossingen umgekommen waren, sollen die beiden laut Polizei aber nicht verantwortlich sein. Zwar handle es sich auch in diesem Fall um Brandstiftung, sagte Polizeisprecher Marcel Ferraro, er stehe aber nicht mit den anderen in Zusammenhang. Die Polizei ermittle dort weiter.

Ermittlungsgruppe auch verdeckt unterwegs

Offenbar hatten schon früh Spuren auf vorsätzliche Brandstiftung und Zusammenhänge zwischen den Bränden hingedeutet, heißt es weiter. Eine Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Rottweil habe in Absprache mit der Staatsanwaltschaft intensiv ermittelt.

In Immendingens Ortsteil Ippingen stand diesen Sommer eine Scheune in Vollbrand. (Foto: Feuerwehr Immendingen)

Viele Spuren seien gesichert worden, die Polizei habe außerdem Brandsachverständige hinzugezogen und mehrere Personen vernommen. Auch verdeckte Maßnahmen sollen eine Rolle gespielt haben. Man habe dabei intensiv mit Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz zusammengearbeitet haben, so Ferraro.

Bei der Scheune im Immendinger Ortsteil Ippingen geht die Polizei ebenfalls von Brandstiftung aus. Am selben Wochenende hatte auch eine Scheune in Neuhausen ob Eck in Flammen gestanden. (Foto: Feuerwehr Immendingen)

„Manchmal ist es Kommissar Zufall, der eine Rolle spielt“, sagte Polizeisprecher Marcel Ferraro am Freitagabend. Diesmal sei das aber nicht so gewesen. Der Ermittlungserfolg sei akribischer Arbeit zu verdanken. „Es war natürlich auch ein gewisser Druck dahinter, dass wir den Brandstifter finden“, so Ferraro. Die Ermittler hätten Puzzleteil für Puzzleteil zusammengesetzt.

Auch Bushaltestellen beschädigt

Das ist allerdings nicht alles: Offenbar haben die beiden Männer nicht nur Brände gelegt. Die Polizei fand auch heraus, dass die sie vermutlich hinter 15 Sachbeschädigungen an Bushaltestellen und Bussen im Stadtgebiet Tuttlingen stecken. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als eine Million Euro.

Am Freitag wurden die beiden dringend tatverdächtigen Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Haftrichter vorgeführt. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, insbesondere zur Motivlage, dauern weiter an.