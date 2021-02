Brand in Garage löst Großeinsatz der Feuerwehr aus – Haus ist unbewohnbar

Von Deutsche Presse-Agentur

Es ist der erste echte Schultag im neuen Jahr: In Baden-Württemberg sind an diesem Montag zumindest Grundschulen nach dem wochenlangen Corona-Lockdown wieder für den Regelbetrieb geöffnet worden. Allerdings konnten nicht alle 382 000 Grundschüler auf einmal wieder kommen. Stattdessen gibt es einen Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht. Auch Kitas konnten wieder öffnen, Abschlussklassen konnten ebenfalls in den Präsenzunterricht zurückkehren. Das Kultusministerium zeigte sich zufrieden: „Nach unseren bisherigen Eindrücken und Rückmeldungen ...