Brücken ab Freitag wieder geöffnet

Rathaus- und Sängersteg werden am späten Freitagnachmittag wieder geöffnet. Beide Brücken wurden während der letzten Wochen durch Zimmerleute re-pariert, so dass sie jetzt wieder sicher sind.

Spätestens bis Freitag, 17 Uhr, sollen beide Holzbrücken wieder geöffnet sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Rathaussteg soll voraussichtlich sogar schon ab 11 Uhr wieder begehbar sein.

Nachdem im Oktober festgestellt worden war, dass sowohl am Rathaus- als auch am Sängersteg tragende Teile morsch geworden waren, hatte die Stadt beide Brücken kurzfristig sperren lassen. Nach einer ersten Schadensbilanz wurde dann beschlossen, beide Brücken provisorisch zu sichern, damit sie schnellstmöglich wieder freigegeben werden können. Dazu tauschte der Zimmererbetrieb Storz und Schmid an beiden Brücken je sieben schadhafte Verbindungsstellen großflächig aus.

Während der Rathaussteg komplett fertig ist, stehen am Sängersteg in der kommenden Woche noch kleinere Restarbeiten an. Dafür wird der Steg vorübergehend halbseitig gesperrt werden müssen.

Die jetzt abgeschlossenen Arbeiten sichern die Brücken allerdings nur vorläufig. Dauerhaft werden sie durch Neubauten ersetzt werden müssen. Diese werden laut Stadt nun geplant, für die Jahre 2019 und 2020 stehen hierfür auch 3,6 Millionen Euro im Haushaltsplan.

Da durch die Arbeiten gerade ein Autokran an der Donau im Einsatz ist, wird bei dieser Gelegenheit auch gleich das Wehr an der Groß Bruck von Schwemmgut gereinigt. Diese Arbeiten beginnen am Montag. Dazu, wann auch die Koppenland-Brücke wieder begehbar sein wird, macht die Stadt keine Angaben.