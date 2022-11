Boykottieren oder nicht? Das sagen Spieler und Trainer zur WM

Der erste Anpfiff für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 rückt näher. Das umstrittene Turnier in Katar soll dieses Jahr nicht wie üblich im Sommer, sondern im November und Dezember stattfinden. Das Finale fällt in die Woche vor Weihnachten. Kommt da überhaupt Stimmung auf? Unsere Redaktion hat gut eine Woche vor WM-Start bei den Fußballern in der Region nachgefragt, was sie von einem Boycott halten, wie und ob sie überhaupt die Spiele verfolgen werden und wer der größte Favorit auf den Titel ist.

Marc Marquart (34), Spielertrainer des Bezirksligisten FSV Denkingen (Foto: Privat)

Für Marc Marquart, Spielertrainer des FSV Denkingen, ist ganz klar, dass er die WM verfolgen wird. Dennoch fällt seine Vorfreude verhaltener aus als sonst, „weil eine WM einfach nicht zum Winter passt“. Falls Public Viewing stattfinden kann, will er mit seinen Kumpels vor Ort sein. Alternativ wird er die Spiele im Kreis seiner Engsten anschauen.

Der 34-Jährige kann sich gut vorstellen, dass diese Weltmeisterschaft anders verlaufen wird als andere zuvor. Marquart macht auch einen Vorschlag, wie das aussehen könnte: „Vielleicht kann man das Ganze anders aufziehen – etwa in Verbindung mit Weihnachtsmärkten.“

Der ist wie ein Duracell-Hase. Marc Marquart über Lionel Messi

Bei der Endrunde hat er einen klaren Favoriten: „Ich hoffe, dass Deutschland weit kommt. Ich bin aber auch sehr gespannt, was Argentinien macht. Die sollte man nicht aus den Augen lassen.“ Ein Spieler wie der siebenfache Weltfußballer Lionel Messi könne seine Mannschaft mitreißen. „Der ist wie ein Duracell-Hase“, sagt Marquart über den 35-Jährigen..

Ivan Gonzalez-Garcia (31), Spieler des FV 08 Rottweil (Foto: Privat)

Ivan Gonzalez-Garcia, Spieler des FV 08 Rottweil, findet die WM eigentlich etwas unpassend. Zum einen, weil sie im Winter stattfindet. Zum anderen, weil Katar kein typisches Fußball-Land sei. „Deshalb gibt es bislang auch nur wenig WM-Stimmung zu spüren“, findet der 31-Jährige. Die Vorfreude sei auch bei ihm nicht sehr groß.

Aber: „Ich liebe Fußball, ich bin da ganz verrückt, und schaue mir die Spiele deshalb an.“ Und zwar fast jedes Spiel, wenn er die Gelegenheit dazu habe. Normalerweise würde er auch zum Public Viewing gehen – aber im Winter? Also wird er sich eher privat mit Freunden und Familie treffen, um die Spiele zu verfolgen. Sein Fußball-Herz schlage bei der WM für Spanien, sagt er und verweist auf seine familiären Wurzeln.

Andreas Probst (38), Trainer des SV Böttingen (Foto: Privat)

„Ich werde es auf jeden Fall anschauen“, sagt auch Andreas Probst, Trainer des SV Böttingen. Er vertrete die Meinung von Uli Hoeneß. Dieser hatte kürzlich erläutert, dass die WM Katar dazu zwinge, sich mit Menschenrechten auseinanderzusetzen. Von einem Boykott hält Probst daher nicht viel.

„Erst wenn die Leute darauf schauen, ändert sich etwas“, meint er. Unter moralischen Gesichtspunkten hätte etwa auch die WM in Russland nicht stattfinden dürfen. Er bezweifelt, dass der Boykott durchgezogen wird. Einige Arbeitskollegen hätten zu ihm gesagt, dass sie WM nicht anschauen werden. „Das glaube ich ihnen aber nicht“, sagt Probst.

Dann brennt die Hütte. Andreas Probst, Trainer des SV Böttingen

Die WM wird er zusammen mit Freunden im Keller verfolgen. Natürlich wäre eine WM im Sommer samt Grillwetter schöner. Dennoch sagt der 38-Jährige: „Die Vorfreude ist da, wir freuen uns riesig.“ Gemeinsam Fußball schauen, das hat für den Trainer des SV Böttingen Tradition: „Wir schauen auch alle Bayernspiele an.“

Bei der WM wird er alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen – und auch die der kroatischen. Denn Probsts Frau ist aus Kroatien. Besonders pikant: Beide Mannschaften könnten schon im Achtelfinale aufeinander treffen. „Dann brennt die Hütte“, ist er sich sicher.

Kroatien würde er den Titel zwar am meisten gönnen, letztendlich drückt er aber doch Deutschland die Daumen und hält den großen Triumph für möglich: „Wir haben zwar keinen Stoßstürmer, aber auf den Außen haben wir Granaten.“ Auch mit Belgien sei zu rechnen. Da das Turnier in diesem Jahr mitten in der Runde beginnt, sei der Turnierverlauf schwierig zu prognostizieren. „Es ist die Frage, wie die Favoriten damit klar kommen.“

Marius Butz (35), Spieler des SV Renquishausen (Foto: Riedinger)

Im WM-Fieber ist Marius Butz, Spieler des SV Renquishausen, bislang noch nicht. „Ich werde auf jeden Fall schauen. Aber allein aufgrund der Jahreszeit bin ich noch nicht in Stimmung“, sagt er und erinnert sich, dass er bei der letzten Weltmeisterschaft schon lange vorher wusste, wo und mit wem er schaut.

Wem er die Daumen drückt, weiß der 35-Jährige allerdings ganz genau: Deutschland. „Ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft weit kommt“, sagt er. Sein Gewinner-Tipp geht allerdings in Richtung Südamerika: „Brasilien hat, glaube ich, sehr gute Chancen. Die Mannschaft ist super aufgestellt“, prognostiziert Butz.

Kamran Yahyaijan (23), Spielertrainer der SpVgg Trossingen (Foto: Patrick Hipp)

Kamran Yahyaijan, Spielertrainer der SpVgg Trossingen, ärgert sich darüber, dass die WM im Winter stattfindet, will sie aber dennoch verfolgen. „Es sind ja coole Spiele.“ Von einem Boykott hält er nichts: „Es macht keinen Unterschied, ob ich das schaue oder nicht.“

Neben der deutschen Mannschaft drückt er auch der iranischen die Daumen, auch wenn er bedauert, dass sein Heimatland momentan vor allem durch schlechte Schlagzeilen auffalle. Die Spiele will er mit seiner polnischen Frau verfolgen. Dann stehen natürlich auch die Partien der Weiß-Roten an.

Defensiv ist mir das zu wacklig. Kamran Yahyaijan, Spielertrainer der SpVgg Trossingen

Wie auch Butz sieht Yahyaijan Brasilien als den wahrscheinlichsten Titelfavoriten an. Aber auch Deutschlands Chancen stünden nicht schlecht. Man sei schließlich Turniermannschaft und offensiv sehr gut aufgestellt, wenngleich der Ausfall von RB Leipzigs Stürmer Timo Werner bedauerlich sei. „Defensiv ist mir das zu wacklig“, kritisiert der 23-Jährige.

Kenny de Souza Heindel (25), Spieler des SV Wurmlingen (Foto: Privat)

Kenny de Souza Heindel ist Spieler des SV Wurmlingen und wohnt in Tuttlingen. Er sagt: „Natürlich freut man sich als Fußballer immer auf eine Weltmeisterschaft.“ Aber dieses Mal sei die Euphorie noch etwas zurückhaltend, was aus seiner Sicht auch damit zu tun hat, dass die WM unter anderen Vorzeichen stattfinde: die Jahreszeit, die ungewöhnlich sei, und die Menschenrechte, die in Katar verletzt würden. Nicht zuletzt die der Arbeiter an den Stadien. Deshalb sei die Emotionalität auch eine ganz andere als sonst.

Ich habe doppelte Chancen. Kenny de Souza Heindel, Spieler des SV Wurmlingen

Den sportlichen Reiz des Großereignisses kann der 25-Jährige dennoch anerkennen. „Der Wettkampf macht es aus. Letztlich ist es doch eine WM und damit ein prestigeträchtiges Ereignis“, meint er. Natürlich werde er alle deutschen Spiele anschauen, aber auch für Brasilien schlägt das Herz des Halb-Brasilianers. „Ich habe doppelte Chancen“, meint er auch mit Blick auf den Ausgang der WM. Sein Wunsch wäre ein Finale wie 2002, Deutschland – Brasilien. „Dann kann ich auf alle Fälle feiern.“