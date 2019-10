Bolzplatz in der Nordstadt: Stadt stellt neue Pläne vor

Der derzeitige Bolzplatz ist derzeit nicht rechtlich gesichert. Denn formal ist auf der Fläche laut Bebauungsplan nur eine kirchliche Nutzung vorgesehen. Auch nach einem Verkauf der Baufläche verbleibe ein Teil des Bolzplatzes im Besitz der Kirche, die die Nutzung als solchen weiterhin dulden könnte. Allerdings könnte die Bolz-Fläche je nach Bau-Variante schrumpfen. Jürgen Hau (LBU) machte in der Sitzung des Gemeinderats darauf aufmerksam, dass es selbst wenn der Bolzplatz in kleinerer Dimension bestehen bliebe, bei einer Wohnbebauung in direkter Nachbarschaft zu Konflikten kommen könnte. Den Bolzplatz als solchen auch rechtlich zu fixieren, sei nicht möglich, da es sich nach wie vor um ein Privatgrundstück handle, so OB Beck. Ob der Platz tatsächlich so stark genutzt werde, stellte etwa Gesine Barthel-Wottke (FDP) in frage. „Man sieht dort manchmal Kinder, aber die sitzen nur rum. Das können sie auch später noch auf der Restfläche machen.“ (sbh)