Bösingen II/Beffendorf und Zimmern II stehen im Finale

Die SG Bösingen II/Beffendorf sowie Vorjahresfinalist SV Zimmern II stehen im Finale des Bezirkspokal, das am Samstag, 1. August, in Zimmern ausgetragen wird.

SV Zimmern II – SG Deißlingen/Lauffen 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 (23.) Yasin Bozkurt, 2:0 (34.) Thibaud Natschke, 3:0 (71.) Yasin Bozkurt. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Jonathan Dom (SRG Rottweil). Gastgeber Zimmern hatte vor allem im ersten Durchgang Vorteile, legte dabei den Grundstein zum erneuten Einzug in das Pokalfinale. Die Gäste dagegen ließen die Attribute wie Aggressivität und Laufbereitschaft wie im Spiel gegen den SV Villingendorf drei Tage vorher vor allem vor der Pause vermissen. Dennoch hatten sie in der Anfangsphase eine gute Torchance, die SVZ-Torhüter Marcel Kammerer allerdings abwehren konnte. Danach legten die Gastgeber zu, erzielten nach einem schönen Angriff durch Yasin Bozkurt (23.) den Führungstreffer. Nachdem Neuzugang Thibaud Natschke (29.) nur Aluminium getroffen hatte, hatte er fünf Minuten später mehr Schussglück, als er mit einem sehenswerten Freistoß das 2:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel legte die SG zu, kam nun auch zu Möglichkeiten. So verhinderte erneut Kammerer (58.) gegen Matt den Anschlusstreffer. Auch wenn die Gäste nach einer Stunde innerhalb von vier Minuten zwei Aluminiumtreffer zu verzeichnen hatten, fehlte ihnen in der Offensive die Kreativität. Zimmern war mit Kontern weiterhin gefährlich, und Yasin Bozkurt (71.) schnürte mit dem 3:0 den Sack zu. „Das war eine starke Vorstellung von meiner jungen Mannschaft. Ich denke der Sieg war daher verdient“, gab SVZ-Coach Sven Kiener nach dem Spiel zu Protokoll.

SG Bösingen II/Beffendorf – FSV Schwenningen 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 (25.) Simon Jauch (Elfmeter), 1:1 (41.) Michail Tsamourlidis, 2:1 (76.) Marius Haaga. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Matthias Grobs (SRG Rottweil). - Rote Karte: John-Steven Villan (58.). Die Gäste hatten über die gesamte Spielzeit viel Ballbesitz, doch gegen die in der Defensive kompakt stehenden Platzherren taten sie sich schwer. Die SG dagegen war gefährlicher, erzielte durch Simon Jauch (25.) per Strafstoß das 1:0. Vier Minuten vor der Pause traf Michail Tsamourlidis, der bis zu seiner Auswechslung (70.) der beste Akteur auf dem Feld war, nach einer Standardsituation zum 1:1. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war die SG gefährlicher. Einen schnell vorgetragenen Angriff konnte Villan (58.) nur noch mit einem Foulspiel stoppen, erhielt dafür von Schiri Grobs die rote Karte. Danach bewies SG-Trainer Manuel Bantle mit der Einwechslung von Marius Haaga (75.) ein glückliches Händchen. Nur eine Zeigerumdrehung später erzielte dieser mit seinem ersten Ballkontakt das 2:1. Auch in Unterzahl kämpften die Gäste aus Schwenningen weiter, doch der knappe Erfolg der Gastgeber kam nicht mehr in Gefahr. Somit steht die SG wie schon 2017 (0:1 gegen den SV Villingendorf) wieder im Finale des Bezirkspokals.