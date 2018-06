Spannende Duelle haben sich die Teilnehmer bei der Premiere des Bobby-Car-Rennens auf dem Häldele geliefert. Tim Hochleutner aus Tuttlingen ist mit seinem kleinen Gefährt am schnellsten und geschicktesten unterwegs gewesen und hat das erste Rennen auf dem Nendinger Sportplatz für sich entschieden.

Die Veranstaltung hat sich zum Ende zwar nicht als Zuschauermagnet herausgestellt, dennoch kann der VfL Nendingen als ausrichtender Verein seine Premiere des ersten Bobby-Car-Rennens als Erfolg verbuchen.

Insgesamt 23 Teilnehmer, darunter 15 Erwachsene, mischten bei der ersten Auflage des Rennens mit. Nachdem die Bobby Cars am Samstagmorgen auf Einhaltung bestimmter Regeln geprüft wurden, gaben die Verantwortlichen grünes Licht. Das ließen sich insgesamt acht Kinder und Jugendliche nicht zweimal sagen. Mit Helm und Schonern ausgestattet, ging es von einer Rampe mit Schwung auf die Strecke, die die VfL-Mitglieder absicherten. Mit Strohballen, Fahnen und Absperrbändern hatten sie die Strecke präpariert, und das zeigte Wirkung. Bis auf kleine Stürze und Blessuren musste das Deutsche Rote Kreuz nicht eingreifen.

180-Grad-Kurve im Programm

Spannung pur hieß es bei den Erwachsenen. Sie mussten neben einer Rechts-Kurve auch eine 180-Grad-Kurve meistern, um anschließend mehrere hundert Meter bis zum Zielstrich zu rasen. Die Strecke war für die großen Rennfahrer somit rund einen Kilometer lang – und das erforderte von den Fahrern höchste Konzentration.

Hilfe bekamen die Rennfahrer von ihren Fans. Mit Anfeuerungsrufen wie „Gib Gas!“ aber auch Warnungen wie „Langsam, die Kurve kommt!“ versuchten sie ihre Fahrer zu unterstützen. In mehreren Vorläufen qualifizierten sich die Rennfahrer schließlich für das Halbfinale.

Dort setzten sich in insgesamt zwei Starts Daniel Wenkert und Christian Ernst aus Nendingen, Bernd Thoma aus Aglasterhausen-Mischelbach, und der Tuttlinger Tim Hochleutner durch. Einige Frauen waren unter den Teilnehmern, sie mussten sich aber vor dem Finale geschlagen geben, die Endrunde war letztlich reine Männersache.

Entscheidung in letzter Sekunde

Bei den vier Finalisten war lange nicht klar, wer die Nase vorn haben würde. Selbst in der 180-Grad-Kurve wenige hundert Meter vor dem Ziel lagen sie dicht beisammen. Während Christian Ernst als Erster in diese schwierig zu fahrende Kurve ging, die viel Fingerspitzengefühl von den Teilnehmern erforderte, war er es ebenso, der als erstes auf die lange Gerade bergab einbog. Doch dort zog Tim Hochleutner in den letzten Sekunden an ihm vorbei und entschied das erste Bobby-Car-Rennen auf dem Häldele für sich. Er und alle anderen holten sich bei der anschließenden Siegerehrung den verdienten Pokal ab – genauso die Glückwünsche der Zuschauer.

Mit dem Gitarristen Thomas Stahl ließen die Teilnehmer und Zuschauer auf dem unteren Sportplatz die Premiere des Bobby-Car-Rennens auf dem Häldele ausklingen.