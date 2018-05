Das erste Bobby-Car-Rennen des VfL Nendingen findet am 16. Juni auf dem Häldele in Nendingen statt. Die Organisatoren sind derzeit an der Feinabstimmung für diese Veranstaltung, die für Jung und Alt ausgelegt ist.

Die Idee für dieses Bobby-Car-Rennen entstand im vergangenen Sommer. „Bei den gängigen Veranstaltungen in unserem Verein sind meist immer die gleichen Fußballer und Vereinsfreunde anzutreffen. Wir wollen deshalb ein Event auf dem Häldele organisieren, das ganz Nendingen anspricht, vor allem die Familien und Personen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Das ist ein großes Anliegen von uns“, betonte Daniel Milkau vom Organisationsteam des VfL Nendingen.

Seit Jahresbeginn ist er mit einem sechsköpfigen Organisationsteam in die intensive Planung für das erste Bobby-Car-Rennen auf dem Häldele eingestiegen, die mittlerweile feststeht: Aufgeteilt in drei Altersgruppen können sich Jung und Alt duellieren. Gefahren wird in drei Altersklassen. Die sieben- bis zehnjährigen Fahrer treten beim Kids Cup an, die älteren zwischen zehn und 16 Jahren beim Teenies Race und alle, die 16 Jahre und älter sind, duellieren sich beim Harley-Davidson-Cup, dem Grand Prix der Profis. Damit verwandelt sich das Häldele am Samstag, 16. Juni, in eine Rennstrecke, die es in Nendingen so noch nie zuvor gegeben hat.

Empfehlung: vorher üben

Alle Rennen beginnen auf Höhe des zweiten Sportplatzes auf der Straße Auf Berchen. Die Strecke des Kids Cups beinhaltet eine 90-Grad-Kurve und ist rund 500 Meter lang. Erst nach 800 Metern ist für die anderen Cups das Rennen zu Ende, mit einem entscheidenden Unterschied: Sie müssen zusätzlich eine 180-Grad-Kurve meistern und erreichen letztlich im Häldeleweg das Ziel. „Die Strecke ist für alle Teilnehmer eine Herausforderung, die Geschicklichkeit erfordert. Darum empfehlen wir auch, dass sich alle Fahrer im Vorfeld mit ihrem Bobby Car vertraut machen und geübt sind“, betonte Daniel Milkau. Gemessen werde professionell mit einer Zeit- und Lichtschranke.

Mitglieder des VfL Nendingen sorgen mit Streckenposten während der Rennen für ausreichend Sicherheit – genauso wird die Strecke präpariert. Sichern müssen sich die Teilnehmer auch selbst. Es besteht Helmpflicht; außerdem sollten die Fahrer einen Ellenbogen- und Knieschoner tragen, genauso feste Schuhe und Handschuhe. Die Organisatoren empfehlen ebenso, dass die Fahrer, die beim Harley-Davidson-Cup mitmischen, ihren Bobby Car in Sachen Achsen, Räder, Kugellager und der Optik kreativ anpassen. Wer keines der kleinen Fahrzeuge besitzt, für den hält der Verein zwei Bobby Cars bereit.

Zusätzlich entscheidet eine unabhängige Jury, wer den schönsten Bobby Car besitzt, der im Anschluss prämiert wird.

Nach einer Siegerehrung, bei der es für alle Teilnehmer eine Urkunde und Preise für die jeweiligen drei Erstplatzierten gibt, sorgt Thomas Stahl aus Spaichingen für die musikalische Unterhaltung auf einer Bühne auf dem unteren Sportplatz. Dort wird auch ein Zelt aufgebaut. Den gesamten Tag bewirtet der VfL Nendingen und sorgt damit für das leibliche Wohl seiner Gäste.

Von Seiten der Organisatoren ist angedacht, dass der Turnverein (TV) Nendingen ein Rahmenprogramm für die Kinder mit beispielsweise einer Hüpfburg gestaltet und mit einem Essensangebot sowie mit Trinken die Kinder versorgt.

Von der Teilnahmegebühr gehen automatisch zwei Euro an die Drachenkinder von Radio 7. Während der Veranstaltung gibt es zusätzlich für alle vor Ort die Möglichkeit, mit der Spendenbox Kindern in Not zu helfen.