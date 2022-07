BMX-Männle, Theater, Konzerte und Co: Das erwartet die Tuttlinger in den Sommerferien

Fünf Jahre nach der „Trilogie 2003“ wurde 2008 erstmals der „Sommer im Park“ in Tuttlingen gefeiert. Als Freiluftveranstaltung konnte das beliebte Event sogar in den beiden Pandemiesommern 2020 und 2021 stattfinden, 2022 erlebt es nun seine Fortsetzung: Am Freitag wird „Sommer im Park“ mit einem Fassanstich durch Oberbürgermeister Michael Beck und dem „Summerwinds“-Konzert vom Städtischen Blasorchester Tuttlingen und der Musikkapelle Nendingen eröffnet. Das teilen die Tuttlinger Hallen mit, die dieses Jahr zum ersten Mal die Regie für die Veranstaltungsreihe übernommen haben.

Jedermann ist eingeladen, beim Fassanstich und beim Konzert ab 19 Uhr dabei zu sein. Bis 11. September sind dann fast 50 Termine in lockerer Folge geplant – und (fast) immer mit freiem Eintritt. Zu den Highlights zählen neben dem BMX-Männle-Turnier am 5. August auch die von Christof „Stiefel“ Manz für den Rittergartenverein initiierte „Sommer im Zelt“-Events und die Open Air Theaterabende mit dem Theater Lindenhof zum Abschluss.

„Ferienzeit ist in Tuttlingen immer auch Zeit für Veranstaltungen und Events unterschiedlichster Couleur im Park“, schreibt Oberbürgermeister Michael Beck im Vorwort zum Programmflyer, der jetzt gedruckt vorliegt. Auch dieses Jahr soll der Donaupark, der das ganze Jahr über einer der beliebtesten Treffpunkte in der Stadt ist, während der schönsten Wochen des Jahres noch intensiver als Ort für Begegnungen genutzt werden. Die Tuttlinger Hallen ziehen deshalb nach dem Festival in der Burgruine mit dem Sommer weiter – vom Honberg in den Park und in den gegenüberliegenden Stadtgarten.

Anders als beim Honberg-Sommer, bei dem die Konzerte nur mit Eintrittskarte im Festivalzelt zu sehen und zu hören sind, erlebt man bei „Sommer im Park“ eine Vielzahl kleiner, aber feiner Veranstaltungen, nicht selten von Vereinen aus der Stadt oder Akteuren aus der Region gestaltet. Besucherinnen und Besucher bekommen einen Strauß aus Konzert, Theater, Lesung und Vortrag, Kreativprogrammen, Sport und Bewegung kreiert – ein meist kleinformatiges Angebot für alle Altersgruppen und viele Geschmäcker, das zu großen Teilen von Ehrenamtlichen bestritten wird.

Fast 50 Termine stehen während der Ferienwochen auf dem Programm. Spektakulär wird es u.a. mit dem „BMX Männle“, bei dem die Skateanlage im Donaupark jedes Jahr zum Mittelpunkt der überregionalen BMX-Szene wird - ein attraktives Event, nicht nur für Jugendliche und junge Erwachsene, das in Süddeutschland seinesgleichen sucht.

Auch die Veranstaltungen des Rittergartenvereins sind ein Herzstück des Programms: hier tat sich Christof „Stiefel“ Manz mit der Gestaltung des Programms im kleinen Zirkuszelt mehr besonders hervor. Anstatt auf dem Festplatz, wo im August der Circus Charles Knie gastiert, steht das Zelt dieses Jahr im Stadtgarten. Über fast zehn Tage präsentiert der Rittergarten dort fast täglich Programm - von tanzbaren Grooves mit „LoungeKick“, über einen Auftritt von „The Voice of Germany“-Teilnehmer Jonas oder das Lese-Event „Die Zeitenbummlerin“ mit Leonie Faber bis zu einem Blick in „Die wilden 20er Jahre, Kästner, Tucholsky“ mit dem Berliner Schauspieler mit Tuttlinger Migrationshintergrund Stefan Liebermann ist im Zelt viel geboten.

Das Finale mit drei Open-Air-Sommertheater-Auftritten der Lindenhof-Wanderbühne (u.a. mit „Spätzle mit Soß“) am letzten Ferienwochenende leitet dann schon fast hinüber in den Herbst, wenn in den Tuttlinger Hallen die Spielzeit wieder startet. Bemerkenswert: Die bekannte Bühne von der Schwäbischen Alb in Melchingen gastiert in Tuttlingen mit ihrem neuen „Theatermobil“, das schon für sich genommen sehenswert und in nur einer Stunde spielfertig aufgebaut ist. „Wir wollen mit den Theaterabenden unter freiem Himmel Lust auf Theater und auch schon auf die neue Spielzeit der Stadthalle Tuttlingen machen“, sagt Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen und ist gespannt, auf welche Resonanz das neue Angebot bei „Sommer im Park“ stößt.

Hier die komplette Übersicht über das Programm:

Fr. 29.07.2022, 19:00 Uhr, „Summerwinds“, Gingko-Terasse

Sa. 30.07.2022, 17:00 Uhr, Hits und Schlagerparty mit "Sascha", Minigolfcenter

Mo. 01.08.2022, 19:00 Uhr, TôsôX – Fight Workout, Gingko-Terasse

Di. 02.08.2022, 18:30 Uhr, "Functional Outdoor - Fit an der frischen Luft“, Treffpunkt Parkplatz Mühlauhalle

Mi. 03.08.2022, 10:00 Uhr, XXL-Spiele aus der Stadtbibliothek, Garten Momo

Fr. 05.08.2022, 15:00 Uhr, 13. BMX Männle Pre Männle Jam Session, Skateranlage

Sa. 06.08.2022, 12:00 Uhr, 13. BMX Männle Quali, Free Session, Jump the Karton, Skateranlage

Sa. 06.08.2022, 17:00 Uhr, Trio "La Nuova Vita", Minigolfcenter

Sa. 06.08.2022, 19:30 Uhr, 13. BMX Männle Konzert im Skatepark, Skateranlage

So. 07.08.2022, 11:00 Uhr, 13. BMX Männle Teilnehmerfrühstück im Park, Skateranlage

So. 07.08.2022, 13:00 Uhr, 13. BMX Männle Finalläufe, Free Session, Grill’n‘Chill, Skateranlage

Mo. 08.08.2022, 19:00 Uhr, TôsôX – Fight Workout, Gingko-Terasse

Di. 09.08.2022, 18:30 Uhr, "Functional Outdoor - Fit an der frischen Luft“, Treffpunkt Parkplatz Mühlauhalle

Mi. 10.08.2022, 10:30 Uhr, "Bewegungstreff der TG Tuttlingen“, Treffpunkt Gingko-Terrasse

Do. 11.08.2022, 10:00 Uhr, „Lachen macht glücklich – Lachyoga“, Garten Momo

So. 14.08.2022, 19:00 Uhr, "Singen und lauschen in der Natur - Kurzgeschichten und Lieder des Herzens aus aller Welt“, Birkenhain

Mo. 15.08.2022, 19:00 Uhr, TôsôX – Fight Workout, Gingko-Terasse

Mo. 15.08.2022, 10:00 Uhr, „Lachen macht glücklich – Lachyoga“, Garten Momo

Mi. 17.08.2022, 10:30 Uhr, "Bewegungstreff der TG Tuttlingen“, Treffpunkt Gingko-Terrasse

Mi. 17.08.2022, 16:00 und 20:00 Uhr, Circus Charles Knie, Festplatz

Do. 18.08.2022, 15:00 und 17:00 Uhr, "Tuttlingen faltet Kraniche für den Frieden“, Garten Momo (bei Regen im Haus der Senioren)

Do. 18.08.2022, 16:00 und 20:00 Uhr, Circus Charles Knie, Festplatz

Fr. 19.08.2022, 16:00 und 20:00 Uhr, Circus Charles Knie, Festplatz

Sa. 19.08.2022, 16:00 und 20:00 Uhr, Circus Charles Knie, Festplatz

Sa. 19.08.2022, 19:00 Uhr, "LoungeKick" – Partytime, Zelt im Stadtgarten

So. 20.08.2022, 11:00 und 15:00 Uhr, Circus Charles Knie, Festplatz

So. 20.08.2022, 19:00 Uhr, "Jugendliebe", Zelt im Stadtgarten

Mo. 21.08.2022, 17:00 Uhr, Ev. Singkreis Wurmlingen, Zelt im Stadtgarten

Di. 23.08.2022, 18:30 Uhr, "Functional Outdoor - Fit an der frischen Luft“, Treffpunkt Parkplatz Mühlauhalle

Mi. 23.08.2022, 19:00 Uhr, „Die Zeitenbummlerin", Zelt im Stadtgarten

Do. 24.08.2022, 14.00 Uhr, Kindertag im Zelt, Zelt im Stadtgarten

Fr. 26.08.2022, 19:00 Uhr, Blues mit Stefan Schael, Zelt im Stadtgarten

Sa. 27.08.2022, 19:00 Uhr, "Oh, heb dein luftig Röcklein", Zelt im Stadtgarten

So. 28.08.2022, 11:00 Uhr, ASB-Rettungshundezug – Schnuppertraining, Gingko-Terrasse

So. 28.08.2022, 16:00 Uhr, "Die wilden 20er Jahre, Kästner, Tucholsky", Zelt im Stadtgarten

So. 28.08.2022, 19:00 Uhr, "Singen in der Natur - Lieder des Herzens aus aller Welt“, Birkenhain

Di. 30.08.2022, 18:30 Uhr, "Functional Outdoor - Fit an der frischen Luft“, Treffpunkt Parkplatz Mühlauhalle

Do. 01.09.2022, 15:00 Uhr, „Komm, beweg Dich“, sportliche Spiele und kleine Bewegungsaufgaben, Gingko Terrasse

Do. 01.09.2022, 19:00 Uhr, Öffentliche Probe der Duddler Musigg, Gingko Terrasse

Fr. 02.09.2022, 21:00 Uhr, "Dance Night in the Park“ mit der Oliver Schulz Band, Gingko Terrasse

Fr. 09.09.2022, 15:00 Uhr „Wir lesen vor!“ – Das Lesezelt der Stadtbibliothek Open Air

Fr. 09.09.2022, 18:00 Uhr, Theater Lindenhof "Spätzle mit Soß!- Eine heitere Schwabenkunde", Gingko Terrasse

Sa. 10.09.2022, 18:00 Uhr, Theater Lindenhof "Hinter eines Baumes Rinde - Heinz Erhardt mit viel Musik", Gingko Terrasse

So. 11.09.2022, 18:00 Uhr, Theater Lindenhof "Übers Land - Eine musikalisch-literarische Landesshow“ , Gingko Terrasse