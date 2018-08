BMX-Fahrer zelebrieren riskante Tricks

Waghalsige Tricks, eine ausgelassene Stimmung, einige Schrecksekunden und jede Menge Action auf zwei Rädern waren die Eigenschaften, die dem BMX-Männle am vergangenen Wochenende auf dem Tuttlinger Skaterpark zu einem Spektakel für alle BMX-Fans verholfen hat.

Das BMX-Männle feierte rund um den Skaterpark in Tuttlingen seinen zehnten Geburtstag. Einmal mehr haben sich deutschlandweite BMX-Profi-Fahrer, sowie pure Anfänger in der Donaustadt versammelt, um gemeinsam bei herrlichem Sommerwetter einen Contest mit spektakulären Stunts zu erleben. Den Wettbewerb mischten fünf Mädels auf. Eine davon ist Lotta Grüber, die bei diesem Event keine Unbekannte mehr ist. Beim „BMX-Männle kann ich kreativ sein und meinen eigenen Style präsentierten“, sagte die 18-Jährige gegenüber unserer Zeitung und betont: „Es ist der coolste Contest deutschlandweit. Er ist total entspannt und nicht so ernst“, sagte Lotta Grüber, die auch auf anderen Contests unterwegs ist.

Ihre Premiere bei einem solchen Wettbewerb erlebten hingegen die Freundinnen Jana Brendle und Carina Bunke aus Reutlingen. „Wir sind zum ersten Mal dabei und finden die Stimmung klasse. Durch einen Kumpel sind wir auf das BMX-Männle aufmerksam geworden“, berichten die 20-Jährigen. Bisher seien sie vor Verletzungen auf den Zweirädern oder bei Stürzen verschont geblieben. „Wir fahren etwas vorsichtiger und verhaltener als die Jungs und überlegen uns genauer, ob wir das Risiko für einen Trick eingehen“, erklärten sie.

Mutig, teilweise auch übermutig, ging es bei „Jump the Karton“ zu – ein Spiel, dass sich beim Männle längst etablierte und neben dem Wettbewerb „Best Trick“ für die nötige Abwechslung sorgte. Ein, zwei oder drei Kartons zu überspringen stellte sich für die meisten BMX-Fahrer am Samstag nicht als Problem dar. Gefährlicher wurde es bei vier und fünf Stück. Daran scheiterten die meisten, teils mit Stürzen und Schreckenssekunden, bei dem so mancher Zuschauer kaum hinsehen konnte- Souverän und sicher übersprangen der Tuttlinger Konsty Rudobashta und Michael Dunger aus der Schweiz mit kräftiger Unterstützung der Zuschauer sechs Kartons. Bei sechseinhalb Kartons mussten beide aufgeben. Das Stechen viel beim Spiel „Game of Bike“, bei denen einer der beiden einen Trick vorgab und der Gegner ihn nachmachen musste. Dieses Duell gewann Dunger, der einen BMX-Rahmen gewann.

Die Tuttlinger Band Menimals gastierten am Samstagabend im Skaterpark. Die BMX-Fans feierten mit Songs aus dem Genre Stoner Rock wie „Never Born“ oder „D-Generation Y“ bis in die Nacht hinein.

Nachdem beim eigentlichen Contest am Samstag die Qualifikation in den Klassen Amateure, Fortgeschrittene, Profis und Frauen mit insgesamt 59 Teilnehmern durchgeführt wurde, ging es nach einem gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen für die Finalisten in der Endrunde um den Sieg.

In einer gewissen Zeit hatten die einzelnen Fahrer den gesamten Skaterpark zur Verfügung, um ihre Tricks einer Jury und dem Publikum vorzuführen. Kleine Stürze hielten die Teilnehmer auf ihren Zweirädern nicht von den waghalsigen Kunststücken auf ihren BMX-Rädern ab. Egal ob ein meterhoher „Superman“ mit ausgestreckten Armen und Beinen, ein Salto samt BMX-Rad in der Luft oder eine vollständige Lenkerdrehung „Barspin“ – alles registrierte die Jury und verteilte Punkte. Die meisten davon erhielt XY aus. Er wurde bei der Siegerehrung zum Sieger der Profis gekürt. Preise und Urkunden gab es jeweils für die drei Gewinner der jeweiligen Klasse.