Blutspende in Hausen ob Verena

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 5. Oktober fand unsere fünfte Blutspendeaktion in diesem Jahr in Hausen ob Verena statt. Zum Essen gab es wieder unseren leckeren Wurstsalat der Landmetzgerei Storz. Seit diesem mal wurde der Wurstsalat in wiederverwendbare Schüsseln herausgegeben. Die Blutspender können die Schüsseln der Firma Reichmann aus Spaichingen wieder zurückbringen oder zu Hausen selbst benutzen.

Zu Gewinnen gab es zwei 50 Euro Gutscheine der Metzgerei Storz in Rietheim. Gewonnen haben dieses mal Helmut Rubbel aus Hausen ob Verena und Christa Schöndienst aus Schura. Vielen Dank an alle Blutspender die zu unserer Blutspende kamen.

Wir Laden Sie recht Herzlich zu unserem nächsten Blutspendetermin am 1. Dezember in die Verenahalle ein. Zum Essen gibt es ein halbes Hähnchen to Go. Unsere Termine für nächstes Jahr stehen auch schon fest, diese können Sie unter www.drk-hausenobverena.de einsehen.