Vielfältig sind die Themen im Durchhauser Gemeinderat und so entstand im April diesen Jahres die Idee, auf gemeindeeigenen Flächen Blumenwiesen anzulegen. Es ist nicht bei der Idee des Gremiums geblieben, nein die Blumenwiesen zeigen sich jetzt in voller Farbkraft und Pracht. Das Bauhofteam hatte mehrere Flächen am Bauhof, Friedhof, Retentionsgelände und am Gemeindehaus eingesät.