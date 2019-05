Blumenwalzer überzeugt Jury

Der Förderkreis Festivalstimmen Tuttlingen lobt jährlich einen Künstler-Förderpreis in Höhe von 350 Euro an junge Künstler aus. Musiker und Künstler bis 21 Jahren können am Wettbewerb teilnehmen. Unter den Pianisten, Instrumentalkünstlern und Sängern, die 2019 am Wettbewerb teilnahmen, überzeugte die Jury der Vortrag des Ballettensembles mit dem Blumenwalzer aus Tschaikowskskys Ballett „Der Nussknacker“. So wurde der Preis an die Balletttänzerinnen Louisa Stocker und Anastasija Synelnykova zusammen mit ihrem Ballettensemble der Tanzschule Herzig aus Rottweil unter Leitung von Kristina Metova verliehen. Der Förderkreis lädt weiterhin Künstler jedes Genres aus dem Kreis Tuttlingen, Villingen-Schwenningen, Rottweil und Umgebung zu den Künstler-Kontaktforen ein, die jeweils am Sonntag von 17 bis 20 Uhr in der Schillerschule Tuttlingen, Königstraße 44, stattfinden. Die nächsten Termine: 2., 23. und 30. Juni, Voranmeldung Telefon 07425/8264 oder info@festivalstimmen-tuttlingen-verein.de, Infos zum Förderkreis: www.festivalstimmen-tuttlingen-verein.de.