Blues Brothers reißen mit

Ihr Outfit: schwarz. Ihre Mission: das Comeback des Blues. Als singende Brüder schrieben John Belushi und Dan Aykroyd Kinogeschichte. Nun kommt die Geschichte der „Blues Brothers“ als Theater-Musical am Freitag, 9. November, um 20 Uhr auf die Bühne der Stadthalle Tuttlingen.

Als Jake und Elwood Blues brillieren bei dem actionreichen Theater-Musical Ronald Tettinek und Jörg Bruckschen, begleitet von einer siebenköpfigen Live-Band.

Als Blues Brothers wollten John Belushi und Dan Aykroyd eine totgeglaubte Musikform wieder berühmt machen. Mithilfe eines ziemlich schrägen Films. Es wurde der größte Komödienhit für das Hollywoodstudio Universal.

Ihr Markenzeichen: schwarzer Anzug, schwarzer Hut, schwarze Sonnenbrille. Ihre Mission: die Ret-ung eines katholischen Waisenhauses mit Hilfe des Blues. Das sind die Brüder Jake und Elwood – kurz: die Blues Brothers.

Sozusagen in göttlicher Mission trommeln sie ihre alte Band zusammen, liefern sich spektakuläre Verfolgungsjagden mit Gesetzeshütern, begehren gegen die Wohlstandgesellschaft auf und kennen nur ein Ziel: das ultimative Blues-Konzert.

In diesem „Tribute“ wird die bekannte Geschichte der kultigen Brüder nicht einfach nacherzählt; die Zuschauer erfahren vor allem etwas über das wild bewegte Leben der beiden Komiker John Belushi und Dan Aykroyd, die als Männer hinter den Sonnenbrillen die Blues Brothers erst ins Leben gerufen haben.

In „A Tribute to The Blues Brothers“ vereinen sich Witz, Charme, Drama, unschlagbar coole Typen und eine der besten Filmmusiken zu einer actionreichen Tribute-Show voll unvergesslicher Songs wie „Jailhouse Rock“, „Gimme Some Lovin’“, und natürlich „Everybody Needs Somebody (To Love)“.

Tickets gibt es bei der Ticketbox Tuttlingen, Telefon 07461 / 91 09 96, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region sowie bei der Schwäbischen Zeitung, Telefon 0751 / 29 55 57 77, tuttlinger-hallen.de.