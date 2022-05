Blechschaden nach Vorfahrtsverletzung

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Freitag gegen 7.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Friedrichstraße / Zeughausstraße. Ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer wollte laut Polizei die Zeughausstraße überqueren und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 27-Jährigen mit einem Hyundai I20. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand erheblicher Schaden in Höhe von jeweils rund 6000 Euro. Ein Abschleppdienst musste sie abtransportieren.