Mehr als eine Million Euro hat die Stadt Tuttlingen inzwischen in die Planung der Sanierung der städtischen Gymnasien gesteckt. Ein stolzes Sümmchen. Trotzdem ist der Planungsstand nach deutlich mehr als zwei Jahren nicht wirklich fortgeschritten.

Vielmehr herrscht Hängen im Schacht. Wie beim Union-Areal und bei der Erweiterung von Gänsäcker kommt das Landesdenkmalamt ins Spiel. Das kostet Zeit und Ressourcen, denn die Stadt muss zweigleisig planen: mit und ohne IKG-Turm.

Dass sie in die Planung eingestiegen ist, ohne das Vorhaben mit dem Denkmalamt zu besprechen, ist blauäugig. Dass dazu noch personelle Probleme kommen, macht es nicht einfacher. Es ist zu hoffen, dass die Stadt in Sachen IKG und OHG bald in planerisch ruhigeres Fahrwasser kommt.