Bläserquintett bietet Hörvergnügen am ersten Advent

Die Konzert-Spielzeit 2022/23 der Stadthalle Tuttlingen wird am ersten Advent, Sonntag, 27. November, fortgesetzt. Zu Gast sein wird dann mit Salaputia Brass ein Ensemble, das für musikalischen Anspruch und unterhaltsames Hörvergnügen gleichermaßen steht, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Weihnachtsprogramm „Signals for Christmas“ erklingen traditionelle Adventslieder in der Bearbeitung für ein Bläserquintett ebenso wie Stücke von Händel oder Bach und zeitgenössische Werke. Konzertbeginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Um 19.15 Uhr findet eine kostenlose Konzerteinführung statt. Einzelkarten sind jetzt zu haben (mit Preisermäßigungen für Schüler und Studenten).

Das Salaputia-Brass-Quintett wurde 2007 von fünf Musikern des Bundesjugendorchesters gegründet, um ihre Begeisterung für Kammermusik und die Freude am gemeinsamen Musizieren in der intimen Besetzung des Blechbläserquintetts teilen zu können. Früh erspielte sich das Ensemble Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben und begeisterte in zahlreichen Konzerten in ganz Deutschland, aber auch in den USA, Mexiko, China und Frankreich.

Die Musiker spielen in verschiedenen Spitzenorchestern, wie dem Gewandhausorchester Leipzig, Gürzenich-Orchester Köln, Konzerthausorchester Berlin, der Deutschen Oper Berlin oder dem Balthasar-Neumann-Ensemble. Im Programm „Signals for Christmas“ sind unter anderem Werke von Jean-Philippe Rameau, Anthony DiLorenzo, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und ein speziell für die Besetzung arrangiertes Medley aus bekannten Adventsliedern zu hören. Es musizieren: Peter Dörpinghaus (Trompete), Lukas Reiß (Trompete), Felix Baur (Horn), Philip Pineda Resch (Posaune) und Joel Zimmermann (Tuba).