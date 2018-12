BKK Aesculap und BKK B. Braun vereinigen sich

Zum 1. Januar 2020 werden sich die bisher eigenständigen Betriebskrankenkassen BKK Aesculap und BKK B. Braun Melsungen freiwillig vereinigen. Die Verwaltungsräte der beiden Betriebskrankenkassen haben dem Vorhaben zugestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung der BKK Aesculap. Die Versicherten sollen nach wie vor in Tuttlingen betreut werden.

„Es ist keinesfalls so, dass der Große den Kleinen schluckt“, sagt Jessica Hils, Teilprojektleiterin Kommunikation der BKK Aesculap, auf Nachfrage unserer Zeitung. Es sei ein Zusammenschluss auf Augenhöhe, Personal und Standorte sollen erhalten bleiben. Das gelte für beide Krankenkassen. In Tuttlingen ist die BKK Aesculap in der Jetterstraße und in der Benchmark-Factory ansässig.

„Wir unterstützen die Vereinigung unserer beiden Betriebskrankenkassen. Es ist der richtige Schritt, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben und gemeinsam in eine starke, sichere Zukunft zu gehen“, teilen Peter Hohmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates und Versichertenvertreter in Melsungen, und Ekkehard Rist, Vorsitzender des Verwaltungsrates und Versichertenvertreter in Tuttlingen, schriftlich mit. Die Vereinigung wird nach Zustimmung der Aufsichtsbehörde, dem Bundesversicherungsamt, zum 1. Januar 2020 vollzogen.

Noch ungewiss ist laut Hils der Name der künftigen Kasse. Fest stehe aber, dass im neuen Namen sowohl Aesculap wie auch B. Braun enthalten sein sollen. Mario Heußner, Vorstand der BKK B. Braun, und Christoph Armbruster, Vorstand der BKK Aesculap, zur BKK-Vereinigung betrachten den Zusammenschluss beider Betriebskrankenkassen laut Mitteilung „durchweg positiv“. Beide Unternehmen würden sich wirtschaftlich in einer sehr guten Position befinden. Nach der Fusion stehe ein Team aus 65 Mitarbeitern dann rund 30 000 Versicherten zur Seite.

Bei der BKK Aesculap sind rund 10 000 Menschen versichert. Sie ist eine geschlossene und auf das Unternehmen bezogene Krankenkasse, das heißt, Betriebsangehörigen und deren Ehepartnern und Kindern vorbehalten. Das soll auch so bleiben.