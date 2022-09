BiZ-Veranstaltung online zu Freiwilligendiensten

Im sozialen Bereich praktische Erfahrungen sammeln, interessante Berufsfelder kennenlernen oder eine sinnvolle Beschäftigung als Überbrückung bis zum Beginn der Ausbildung oder des Studiums - es gibt viele Gründe, sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu entscheiden, teilt die Bundesagentur für Arbeit in einer Pressemeldung mit. Die Teilnahme kann eine sinnstiftende und anregende Tätigkeit in einer sozialen Einrichtung oder ein erster Schritt in das Berufsleben sein, heißt es. Die Referentin Carina Euler von der Diözese Rottenburg-Stuttgart informiert in einem Onlinevortrag über die verschiedenen Arten von Freiwilligendiensten, klärt Fragen zu den gesetzlichen Vorgaben und berichtet über Einsatzmöglichkeiten. Im Anschluss werden offenen Fragen beantwortet. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 21. September, um 16 Uhr über das Videokonferenztool Zoom statt. Interessenten melden sich bitte bis spätestens 20. September per E-Mail an: rottweil-villingen-schwenningen.biz@arbeitsagentur.de. Die angemeldeten Teilnehmer erhalten den Zugangslink kurz vor der Veranstaltung.