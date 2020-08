Der Start der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist – wie unsere Zeitung bereits vor zwei Wochen exklusiv meldete – für Freitag, 13. November, vorgesehen. Die Wild Wings hoffen, dann 2000 bis 3000 Zuschauer einlassen zu dürfen.

Dass die DEL beabsichtigt, ihre neue Spielzeit am Freitag 13. November 2020 zu starten, darauf verständigten sich die 14 Klubs am Montag im Rahmen einer Videokonferenz endgültig. Voraussetzung für einen Saisonstart am 13. November ist dabei sowohl die rechtliche, wie auch die wirtschaftliche Situation im Kontext der Corona-Pandemie. „Durch diese Entscheidung haben alle Beteiligten mehr Planungssicherheit. Die Interessen des Deutschen Eishockey-Bundes in Sachen Deutschland-Cup sowie der Champions Hockey League im November sind von uns berücksichtigt worden“, sagt Gernot Tripcke. Der DEL-Geschäftsführer schränkt allerdings ein: „Selbstverständlich wissen wir, dass sich die Rahmenbedingungen in diesen Corona-Zeiten immer wieder ändern können. Daher können wir nur starten, wenn von den Behörden grünes Licht kommt und hierbei für die Klubs ein Spielbetrieb wirtschaftlich darstellbar ist. Besonders die individuellen Hygienekonzepte vor Ort sind nun extrem wichtig. Daran arbeiten alle Beteiligten in den Klubs weiterhin mit Hochdruck, damit wir von unserer Seite alle Parameter erfüllen, um in den Spielbetrieb mit Zuschauern einsteigen zu können.“

Ein konkreter Spielplan soll voraussichtlich Mitte September veröffentlicht werden.

Weiterhin in Planung ist ein Vorbereitungsturnier mit den DEL-Klubs im Vorfeld der Saison. Dieses wird vom 17. Oktober bis 1. November im Düsseldorfer ISS-Dome um den Telekom-Cup ausgetragen. Teilnehmen daran werden alle 14 DEL-Klubs sowie zwei Gastmannschaften. Gespielt wird zunächst aufgrund einer Setzliste. Möglich, dass die Wild Wings als 14. der vergangenen Saison auf den Drittplatzierten, die Straubing Tigers, treffen. Es soll für die Verlierer noch eine „Trostrunde“ geben, außerdem sind weitere Testspiele in diesem Zeitraum im Düsseldorfer ISS-Dome möglich. Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner äußerte sich auch zum DEL-Start: „Den Starttermin nun festgelegt zu haben, ist für alle Fans, Partner und natürlich unsere Mannschaft ein wichtiger Schritt, Eishockey wieder in den Fokus zu rücken. Unser Sport lebt von Emotionen, die es nur auf dem Eis und zusammen mit unseren Fans geben kann. Gerade deswegen legen wir sehr großen Wert darauf, durch ein überzeugendes Hygienekonzept in den nächsten Wochen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern zu ermöglichen.“

Die Wild Wings hoffen, zum Saisonstart 2000 bis 3000 Fans in die fertig umgebaute Helios-Arena einlassen zu dürfen. Das Hygienekonzept der Wild Wings GmbH muss durch das Gesundheitsamt bestätigt werden. Freilich steht und fällt alles mit der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen im Landkreis.