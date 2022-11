Bis zu 2000 Euro Prämie für Vermieter leer stehender Wohnungen

Eine Prämie von maximal 2000 Euro gibt es in Tuttlingen weiterhin für alle Vermieter, die eine seit längerem leerstehende Wohnung wieder vermieten. Sollte diese renovierungsbedürftig sein, kann zudem Geld für ein Sanierungskonzept beantragt werden. Das Angebot gibt es bereits seit mehr als einem Jahr. Was anfangs schleppend lief, bekommt nun mehr Schwung.

So können seit Sommer 2021 Vermieter Geld bekommen, die sich aus verschiedenen Gründen bisher nicht zu einer Vermietung aufraffen konnten. Mindestens sechs Monate muss eine Wohnung leer gestanden sein, damit die Wiedervermietungsprämie bei der Stadt Tuttlingen beantragt werden kann. Zwei Nettokaltmieten, aber maximal 2000 Euro, können Hausbesitzer dann geltend machen. Allerdings muss der Mietvertrag für mindestens ein Jahr laufen oder unbefristet sein.

Auch Zuschuss fürs Sanierungskonzept möglich

Da manche Wohnungen deshalb leer stehen, da sie in einem schlechten Zustand sind, gibt es zudem Unterstützung beim Sanierungskonzept. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, was saniert werden muss und was das alles kostet, kann für diese Aufstellung einen 50-prozentigen Zuschuss bekommen, maximal jedoch 700 Euro pro Wohnung. Kooperationspartner ist dafür die Tuttlinger Wohnbau, doch man kann sich auch an jedes andere Büro wenden. Eine Verpflichtung, den Umbau dann auch innerhalb einer Frist anzugehen und Wohnraum zu schaffen, gibt es dabei nicht.

Bei manchen passen die Vorgaben nicht, beispielsweise wenn der Mietvertrag nur für ein halbes Jahr ist. Flächenmanagerin Tatjana Naumann

Das Förderprogramm wurde bis Ende 2023 verlängert. Vom Land wird den Gemeinden Geld zur Verfügung gestellt, um Projekte zur Innenentwicklung angehen zu können. Die Stadt Tuttlingen gibt diese Fördersumme als Prämie direkt an Vermieter weiter. Was gut klingt, lief anfangs jedoch schleppend: Im ersten halben Jahr konnten in Tuttlingen nur zwei Wohnungen auf diese Weise vermietet werden.

Im vergangenen halben Jahr kamen dann allerdings zehn weitere hinzu – darunter auch bislang unbewohnte Wohnungen, die Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden. Zwei weitere Förderanträge liegen bereits auf dem Tisch von Flächenmanagerin Tatjana Naumann. Doch nicht alle Vermieter, die die Wiedervermietungsprämie beantragen, bekommen sie auch: „Bei manchen passen die Vorgaben nicht, beispielsweise wenn der Mietvertrag nur für ein halbes Jahr ist“, so Naumann.

In Tuttlingen könnte noch mehr gehen

Zwölf neu vermietete Wohnungen in mehr als einem Jahr: Eigentlich könnte in Tuttlingen noch viel mehr gehen. Insgesamt 325 leerstehende Wohnungen sind im Register der Tuttlinger Stadtverwaltung erfasst: 226 in der Kernstadt Tuttlingen, 66 in Möhringen, 16 in Nendingen und 17 in Eßlingen.

Die Zahlen sind nicht vollständig, unterstreicht Naumann: Erfasst wird zum einen das, was Bürgerinnen und Bürger über den digitalen Leerstandsmelder (www.tuttlingen.de/leerstandsmelder) gemeldet haben. Zum anderen ist es die Flächenmanagerin selbst, die zu Fuß durch die Straßen geht. Fällt ihr ein leerstehendes Haus oder scheinbar verwaiste Wohnung auf, nimmt sie Kontakt zu den Eigentümern auf.

Besteht Interesse, kommt es zur Beratung oder auch einem Vor-Ort-Termin – und später im besten Fall zu einer Vermietung. Immer wieder erlebt Naumann jedoch auch, dass ihre Nachfragen auf wenig Gegenliebe stoßen. Während manche kein Geld oder keine Lust auf eine Sanierung haben oder einfach nur den Aufwand einer Vermietung scheuen, gibt es sogar welche, die schlichtweg kein Interesse an ihren Gebäuden haben.