Bis 15. Mai gibt’s Infokarten statt Knöllchen

Offiziell gelten die neuen Parkregeln in der westlichen Tuttlinger Innenstadt seit 25. April. Wer den ganzen Tag über im Bereich zwischen Stadtgarten, Aesculap-Kreisel und Donauufer parken möchte, muss laut Pressemitteilung einen Euro bezahlen, der halbe Tag kostet 50 Cent. Wer in diesem Bereich wohnt, kann einen Parkausweis beantragen. Damit reagiert die Stadt unter anderem auf die Klagen von Anwohnern: In der jüngsten Zeit waren immer mehr Straßen von Pendlern zugeparkt worden, heißt es.

Verstöße gegen die neue Regel werden allerdings noch nicht geahndet. Zum einen wurde ein Teil der Ticketautomaten erst im Laufe der vergangenen Woche installiert, zum anderen sollen alle die Gelegenheit haben, sich an die neuen Regeln zu gewöhnen. Noch bis zum 15. Mai verteilt die Stadt daher statt Knöllchen auch gelbe Infokarten, die unter anderem aufzeigen, in welchem Bereich genau die neuen Regeln gelten.

Ab 16. Mai müssen Falschparker dann mit Strafzetteln rechnen – mindestens 20 Euro werden fällig.