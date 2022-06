Biodiversität im Grünen Klassenzimmer der LURS

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Bienenschwarm kann in einem halben Tag unglaublich viele Pflanzen bestäuben. Wenn ein Mensch dies erledigen müsste, würde es gut an die 2000 Arbeitsstunden dauern.

Nach dieser Information geht ein weiteres Raunen durch den Biologiesaal der Ludwig-Uhland-Realschule (LURS), in dem die Klasse 8a sitzt. Es ist ein heißer Nachmittag, doch diese Unterrichtsstunden bieten jetzt eine willkommene Abwechslung. Weshalb Biodiversität (Artenvielfalt) ein immens wichtiges Thema darstellt, lässt die Schülerinnen und Schüler auch aufhorchen, als sie erfahren, dass es hier beispielsweise einen Zusammenhang zur Herstellung ihrer heißbegehrten Milchprodukte gibt. Weitere spannende Informationen rund um heimische Insekten, Bestäubung und deren große und kleine Auswirkungen werden den Zuhörern vom heutigen Gast, Christiane Denzel, sehr anschaulich präsentiert und dargelegt.

Sie selbst, Biogärtnerin, Kräuterpädagogin, Heilpraktikerin, Bauernhofpädagogin und im Auftrag der Stadt Tuttlingen an Schulen unterwegs, ist eine Koryphäe in ihrem Fachbereich. Mit vielen Anschauungsobjekten, Filmmaterial und Stoff für anregende Diskussionen und Fragen begeistert sie die Schülerinnen und Schüler. Lebende Schmetterlinge sowie zahlreiche Raupen werden von der Klasse aufmerksam begutachtet.

Neben der spannenden Theorie werden die Jugendlichen auch praktisch tätig, indem sie Libellenflügel, Insekten, Waben und andere Präparate mikroskopieren und natürlich noch einen aktiven Beitrag zur Erhaltung von Biodiversität beisteuern. In diesem Fall wurden Behausungen für Wildbienen angefertigt, die gleich auch im grünen Klassenzimmer und Schulgarten der LURS platziert wurden. Nun hofft die Klasse, bald einen Zuwachs an Insekten in ihrem Garten willkommen heißen zu dürfen.

Christiane Denzel, immer wieder zu Gast an verschiedenen Tuttlinger Schulen, hat es sich zur Berufung gemacht, Kindern und Jugendlichen neue Sichtweisen und Ideen mit auf den Weg zu geben, die helfen, unsere Umwelt mit aufmerksamem Blick zu betrachten und neues Wissen zu generieren. Sie schafft es immer wieder, sich auf verschiedene Altersgruppen einzulassen, diese gezielt anzusprechen und begeistert so mit einem pädagogisch wertvollen und erlebnisreichen Programm.