Bildidentifizierung der Angeklagten liegt bei fast 99 Prozent

Fünfter Prozesstag im Fall des versuchten Mordes an einem 21-Jährigen beim Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Tuttlingen: Die Schwurgerichtskammer hat am Montag fünf Kriminalbeamte und einen Sachverständigen für Bildidentifikation angehört.

War es bei den letzten Zeugen hauptsächlich um das Tuttlinger Nachtleben gegangen, so erfuhren die Prozessbeteiligten nun viele Details der Arbeit der Ermittlungsgruppe „Stock“. Von den Untersuchungen am Tatort, dem Gehweg vor den „Nahkauf“, von dem Einsatz der Mantrailer-Hunde am 28. Dezember 2015 und der innenstadtweiten Suche nach den Tatwaffen berichteten die fünf Beamten. Von Wohnungsdurchsuchungen, bei denen das SEK eine Tür beschädigt hat und bei denen man frischgewaschene Männerkleidung im Keller einer alleinstehenden Frau fand, war ebenso die Rede wie von der Telefonüberwachung, die schließlich am 23. Dezember zur Verhaftung der jetzt 34- und 37-jährigen Angeklagten in einer Horber Einzimmerwohnung führte.

Mit der örtlichen Polizei hatten die beiden Angeklagten nur relativ wenig Kontakt: Der 34-Jährige war 2006 erkennungsdienstlich erfasst worden, in Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl. 2014 wurde er bei einer Ordnungswidrigkeit ertappt – er hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt, soweit sich der Beamte erinnert. In der Schweiz wird gegen ihn ermittelt. Der 37-Jährige war der Tuttlinger Polizei nur durch seine Attacke auf die Fensterfront eines Cafés mit einem Samurai-Schwert vor einem Jahr aufgefallen. Andere Polizeidienststellen ermitteln wegen Betrugs und Diebstahls gegen ihn.

Keinerlei Kontakt mit den Gesetzeshütern hatte dagegen der 21-jährige Geschädigte gehabt. Nach dem Besuch der Schillerschule hatte er eine Lehre mit dem Notendurchschnitt 1,0 absolviert, sich dann aber für Arbeit in einem anderen Fachgebiet entschlossen. „Zurückhaltend, absolut unauffällig“, sagte der Kripobeamte über ihn. „Wir fanden keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sich die Täter und ihr Opfer gekannt hätten.“ Auch gestern wurde der junge Nebenkläger durch seinen Vater und seinen Anwalt vor Gericht vertreten.

Es gibt Aufnahmen einer Überwachungskamera vor einem Tuttlinger Parkhaus, die kurz vor der Tatzeit zwei weiß gekleidete Männer zeigen. Allerdings sind sie ausnehmend unscharf. Nachdem das LKA den Auftrag einer Bildidentifizierung als nicht möglich abgelehnt hatte, wandte sich die Staatsanwaltschaft an Dr. Friedrich Wilhelm Rösing, der seit 1977 Anthropologieprofessor an der medizinischen Fakultät in Ulm tätig ist und vor zwölf Jahren in Blaubeuren ein eigenes forensisch-anthropologisches Institut gegründet hat.

Doch die beiden Tuttlinger Pflichtverteidiger erhoben Einspruch: Man hätte „unzulässigerweise“ Fotos von den zwei Angeklagten gemacht, ohne dass Dolmetscher anwesend waren und ohne dass sie über die Nutzung der Bilder belehrt worden seien. Daraus seien die „Beschuldigtenrechte verletzt“ worden, es bestehe somit ein Beweiserhebungsverbot. Die Kammer wies den Widerspruch zurück: Es waren erkennungsdienstliche Maßnahmen, die Männer brauchten keinerlei Angaben zu machen.

Also Ring frei für den Gutachter: Nachdem Rösing den Prozessbeteiligten sich und die gebräuchlichen Verfahren vorgestellt hatte, zeigte er anhand zahlreicher Merkmale auf den Bilderpaaren auf, dass es sich bei den von der Kamera erfassten Fußgängern daher wahrscheinlich um die beiden Angeklagten handelte. In der neun Bereiche umfassenden Wahrscheinlichkeitsskala rangierten beide bei „95 bis 99 Prozent“ und erzielten somit das „dritthöchste Prädikat“.

Auf Nachfrage des Nebenklageanwalts Stefan Klett fasste Dr. Rösing sein Ergebnis zusammen: „Es gibt kein Merkmal für Unähnlichkeit.“ Die Frage der Verteidiger, worin die fehlenden Prozente lägen, sagte der Gutachter, dass Zahl, Erkennbarkeit und Seltenheit der auf den unscharfen Bildern gefundenen Merkmale keine absolute Sicherheit zuließen.

Der Prozess wird heute um 9 Uhr fortgeführt. Das Urteil wird für den 20.Oktober erwartet. (icks)