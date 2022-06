Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Vorfeld der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Bildhauer- und Steinmetz-Innung Tuttlingen-Rottweil fand eine Führung bei dem Innungsmitglied „Natursteinzentrum Kaufmann“ in Dornhan statt. Der zweite Teil der Versammlung fand dann im Hotel „Löwen“ in Marschalkenzimmern statt. Obermeister Eduard Schnell, Fridingen, ging in seinem Jahresrückblick auf die Innungsaktivitäten ein. Des Weiteren berichtete er über die Versammlung des Bundesfachverbandes der Steinmetze Deutschland.

Schnell erwähnte auch die gute Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Landes- beziehungsweise Bundesverband. Hierbei hob Geschäftsführer Uwe Schmidt die umfassende Dienstleistungspalette hervor, die allen Innungsmitgliedern zur Verfügung steht. Gerade die Bereiche Technik, Recht und Betriebswirtschaft zeichnen sich hier aus. Außerdem bieten zahlreiche Rahmenabkommen deutliche geldwerte Vorteile. Schmidt oblag es dann auch, die Finanzen der Innung vorzutragen. Er wusste von geordneten Verhältnissen zu berichten, so dass Jahresrechnung und Haushaltsplan jeweils einstimmig verabschiedet wurden.

Die diesjährige Versammlung stand im Zeichen der Neuwahlen des Obermeisters sowie des Vorstandes. Als Wahlleiter wurde Kreishandwerksmeister Bernd Simon ernannt, der die Wahlen durchführte.

So wurde erstmals Philipp Schnell (Fridingen), einstimmig zum neuen Obermeister gewählt.Die weiteren Posten wie stellvertretender Obermeister wurden ebenfalls neu besetzt, so dass sich der Vorstand wie folgt zusammensetzt: Stellvertretender Obermeister Simon Kaufmann (Dornhan), Julius Salzmann (Tuttlingen-Möhringen), Kay Moosmann (Rottweil) und Marc Holzer (Trichtingen). In weiteren Wahlhandlungen wurden die einzelnen Ausschüsse besetzt und die Delegierte zum Landesinnungsverband und zur Kreishandwerkerschaft bestimmt.

Ein weiterer Höhepunkt war die Verabschiedung von Eduard Schnell aus dem Vorstandsgremium und die Ernennung zum Ehrenobermeister. Obermeister Philipp Schnell bedankte sich bei ihm für die langjährige und engagierte Tätigkeit mit einem Innungsgeschenk. Von der Handwerkskammer Konstanz wurde Eduard Schnell die „Goldene Ehrennadel“ durch Kreishandwerkmeister Bernd Simon verliehen.

Ebenso aus dem Vorstandsgremium wurden Dietmar Holzer (Trichtingen) und Roland Holzer (Dunningen) verabschiedet. Obermeister Philipp Schnell bedankte sich bei beiden für ihre langjährige Tätigkeit.