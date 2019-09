Bildhauer Bernar Venet bringt es auf den Punkt

Nembo Tchedjou trägt einen dunkelblauen Anzug, in der rechten Hand hält er ein Sektglas, an seinem rechten Handgelenk sitzt eine modische Uhr. Das Bild zeigt den 26-Jährigen bei seiner Universitäts-Abschlussfeier. Mehr als 4.100 Menschen haben das Bild auf Instagram geliked, also mit „gefällt mir“ markiert.

„Das Bild bedeutet mir viel, weil es einen tollen Moment in meinem Leben zeigt und weil es das Bild von mir mit den meisten Likes ist“, sagt Nembo Tchedjou.