Bildfenster in der realen Landschaft

Noch vor den großen Ferien zeigt die Jugendkunstschule Zebra die Freiluft-Ausstellung „Fenster der Landschaft“, eine Bilderschau am Donauufer für drei sommerliche Tage. Los geht es am Freitag, 24. Juli, um 17 Uhr längs des Fußweges zwischen Rathaus- und Poststeg.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sind dort an diesem Nachmittag auch die Kunstkuriere unterwegs und verteilen stilechte Zebra-Shirts an die Kinder und Teilnehmer der Ausstellung. Eine einmalige Gratisaktion, die vom Förderverein der Kunstschule unterstützt und durchgeführt wird.

Am Samstag, 25. Juli, beginnen um 15 Uhr Theaterschüler der Jugendkunstschule Zebra den Donaupark mit kleinen Szenen zu beleben. Tür- und Fensterdialoge, Monologe aus der Isolation, Reales und Surreales findet seinen Platz in der Landschaft. Diese zufälligen „Begegnungen am Wegesrand“ verteilen sich über Samstagnachmittag und Sonntagvormittag. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein bunt zusammengewürfeltes Wochenende – das Resultat einer außergewöhnlichen Zeit.

Dass eine Ausstellung ihren Veranstaltungsort unter freiem Himmel sucht und findet, sei nicht ungewöhnlich. Doch die Kinder und Jugendlichen, die hier am Werk waren, haben mal unmittelbar, mal auf Umwegen, über Erkundungen und Neugier ihre Motive der Landschaft entdeckt und auf rund 400 Holztäfelchen gestaltet.

Da sämtliche für das Sommersemester geplanten Kooperationen abgesagt werden mussten, ist es für die Veranstalter der städtischen Jugendkunstschule Zebra eine große Freu-de, diese künstlerische Interaktion nun präsentieren zu dürfen. Mit weiteren Schulen aus Tuttlingen und dem Landkreis hat die Kunstschule diese Freiluft-Ausstellung gemeinsam unternommen.

Mit dabei sind die Albert-Schweitzer-Schule, die Donauschule Nendingen, die Gotthilf-Vollert-Schule, die Johann-Peter-Hebel-Schule, die Karlschule, die Ludwig-Uhland-Realschule, die Schroten-schule, die Wilhelmschule, die Grundschule Dürbheim und die Otfried-Preußler-Schule Balgheim.

Inzwischen gibt es auch schon das neue Programmheft für die Anmeldungen zum Wintersemester 2020/21. Druckfrisch liegt es an allen gängigen Stellen zum Mitnehmen aus. Die Freiluft-Ausstellung „Fenster der Landschaft“ ist bis Sonntag, 26. Juli, 20 Uhr, für alle geöffnet.