Bilder zeigen magischen Realismus

Die Ausstellung mit Bildern des Trossinger Malers Martin Wernert ist am Freitagabend in der Galerie der Stadt Tuttlingen eröffnet worden. Die meist großformatigen realistischen Gemälde in Tempera/Öltechnik zeigen Interieurs, die von jungen Frauen bewohnt werden.

Groß war die Anzahl der Besucher, darunter auch der Künstler Martin Wernert, die der Vorsitzende des Kunstkreises Tuttlingen, Michael Martin, begrüßen konnte. Anfangs könnte man meinen, es handle sich bei seinen Werken um Fotografien, so Martin. Doch bei näherer Betrachtung stelle man schnell fest, dass dem Betrachter vieles zwar bekannt und realistisch vorkomme. Doch dann könne man zu dem Schluss kommen, dass sich das Bild doch nicht so fotografieren ließe.

Vielleicht komme dem einen oder anderen auch das derzeit viel zitierte Hashtag MeToo in den Sinn beim Anblick von so viel nackter Haut. Wie auch jüngst im „Spiegel“ zu lesen war, flammten derartige Diskussionen in vielen Galerien und Museen derzeit auf. Bisher hochgeschätzte Künstler und deren Werke rückten plötzlich ins Zwielicht. Doch, so Michael Martin, die Freiheit der Kunst dürfe nicht eingeschränkt werden.

Der Kunstkreis-Vorsitzende stellte den in Trossingen lebenden Künstler vor, der von 1983 bis 1988 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Freiburg Malerei und Graphik studiert hat. Mittels sorgfältiger Lichtregie erzeugt der Maler geheimnisvolle Stimmungen, die zu Assoziationen anregen und Rätsel aufgeben.

Die Einführung in die Ausstellung hielt Rebecca Metzger, ebenfalls aus Trossingen. Sie ist als Komponistin, freie Musikerin, Filmemacherin und Journalistin tätig und hat für einige der gezeigten Bilder Modell gesessen.

Martin Wernerts Bilder lassen sich unter dem Begriff des magischen Realismus subsumieren, so Rebecca Metzger. Sie wandte sich dem Bild „Danae“ zu und fragt konkret: Was ist zu sehen? Und wie lässt Martin Wernert uns sehen, was wir sehen? Das In-sich-Ruhen der unergründlichen Szenerie wird auf unterschiedlichen Ebenen inszeniert: Die junge Frau fungiert als Katalysator des Geschehens. Ihre entblößte Haut und ihr geduldiges Verharren bezeugen, was sie nicht weiß: Anfertigung und Produktionsprozess ruhen. Die Diversität der Lichtquellen und die Tuchfühlung zwischen Frauengestalt und Maschine sind so schön wie geheimnisvoll. Diese Beschaffenheit des Bildes übt eine nicht ungefährliche Sogwirkung auf den Betrachter aus.

Durch Martin Wernerts handwerkliches Können hat es den Anschein, dass das, was wir sehen in direktem Bezug zu unserer Wirklichkeit steht. Eine Nähe zum Fotorealismus wird deutlich, doch mit dem Gütesiegel, das Bild sei ja „fast wie fotografiert“, nähern wir uns der Sache ebenso wenig wie mit dem Verweis auf die inszenierte „magische“ Ordnung der Komposition.