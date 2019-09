Es war ein Wochenende ganz im Zeichen der Freundschaft und Völkerverständigung: die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft Draguignan-Tuttlingen. Drei Tage in der südfranzösischen Partnerstadt waren bestens ausgefüllt mit offiziellen Terminen, mit kulturellen Veranstaltungen, mit Böllerschüssen, Musik und Tanz sowie kulinarischen Erlebnissen.

Nach der langen Anreise und mit einstündiger Verspätung zur offiziellen Jumelage-Zeremonie wurde die Delegation mit fast 70 Gästen aus Tuttlingen direkt zur „Chapelle de l`Observance“ gebracht, wo viele Dracenois – wie die Bewohner von Draguignan heißen – geduldig gewartet hatten. Draguignans Bürgermeister Richard Strambio hieß die Gäste herzlich willkommen.

In seinen Grußworten betonte OB Michael Beck: „Die Bilanz unserer Partnerschaft ist grandios und ein Statement für Europa.“ Tausende hätten sich in den drei Jahrzehnten gegenseitig besucht und Freundschaften gepflegt, wichtig dabei sei vor allem der Austausch von Schülern. Dem Bürgermeister von Draguignan, Richard Strambio, bestätigte Beck, er sei ein überzeugter Europäer.

Mit der Unterzeichnung der Urkunden der beiden Bürgermeister wurde die Partnerschaft erneut offiziell besiegelt und Geschenke wurden gegenseitig ausgetauscht. Ein besonderes Geschenk, ein Olivenbäumchen, gab es für Lore („Lorette“ wie sie die Dracenois nennen) Lutz, die 30 Jahre lang Vorsitzende der Partnerschaftskommission war und an diesem Abend erklärte: „Ich gehe in Ruhestand“. Bürgermeister Strambio konnte als Geschenk aus Tuttlingen ein E-Bike entgegennehmen sowie eine aus Fotos von Schülern des OHG und IKG gefertigte Bildtafel. Den Tuttlingern wurde unter anderem ein Werk des britischen Künstlers Tom Henderson überreicht. Der Protokoll-Abend klang aus mit einer gemeinsamen Fackelwanderung zum „Grünen Theater“ beim Glockenturm und einer faszinierenden „Chime`re Show“.

Am Jubiläums-Wochenende gab es in Draguignan nicht nur die Partnerschafts-Feierlichkeiten, es fanden auch die „Journées Européennes du Patrimoine“ (Tage des Denkmals) statt. Es herrschte reges Treiben auf den Plätzen und in den Straßen. Dass auch in der Gegenwart Draguignan vom Militär stark geprägt ist, zeigte sich am Sonntagmorgen, als vor der Präfektur ein Artillerie-Biwak eingeweiht wurde und Kanonenschüsse zu hören waren. Im Saal des Theaters gab die Duddlermusik ein flottes Konzert. Der Fassanstich mit dem Bier-Geschenk (es hatte bei der Hinfahrt für Unannehmlichkeiten am Zoll gesorgt) hatte unter dem Regen zu leiden. Doch beim anschließenden Partnerschaftsabend im „Complexe St. Exupery“ wurde das Geschenk auch noch gerne angenommen und natürlich der gute Rosé-Wein zur provenzalischen Spezialität, der Pistou-Suppe. Und dann heizte die Duddlermusik und eine Musikgruppe aus Draguignan die Stimmung gewaltig ein, die Tanzfläche war ganz schnell bevölkert. OB Michael Beck machte an diesem fröhlichen Abend den Vorschlag, doch Reben aus Draguignan in Tuttlingen anzupflanzen – ob das Erfolg hat?

Im weiteren Partnerschaftsprogramm stand noch ein Boule-Turnier mit 64 Mannschaften und dem Weltmeister Draguignan sowie sechs deutschen Mannschaften, davor fünf aus Tuttlingen. Die Deutschen haben sie achtbar geschlagen. Eine Falknerei-Show – vom kleinen Käuzchen bis zum großen Uhu und Seeadler - gab es außerdem am Sonntagnachmittag. Der letzte Partnerschafts-Tag klang dann bei den meisten beim Abendessen in den Gastfamilien aus. Und die Rückfahrt am Montag verlief ganz entspannt ohne Zwischenfälle.