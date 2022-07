Bikini, Kleid oder Anzug mit Krawatte? So wird in der Region an heißen Tagen gearbeitet

Es ist Sommer, des Thermometer knackt die 30 Grad und nicht nur draußen, auch im Inneren wird es heißer und stickiger. Wer an einem solchen Tag mit Anzug und Krawatte oder Kostüm und Blazer im Büro sitzt, hat da wenig zu lachen. Aber muss man das eigentlich noch? Oder haben steife Dresscodes längst ausgedient? Wir haben uns bei einigen Betrieben und Verwaltungen im Kreis umgehört.

Kleidungsstil muss auch bei Hitze zur Branche passen

Krawatte ja oder nein? Die Betriebe haben unterschiedliche Meinungen. (Foto: pixabay)

„Wir haben einen Dresscode, klar. Aber der Trend zu mehr Lockerheit ist auch bei uns angekommen“, sagt Oliver Rösner, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Engen-Gottmadingen. So wurde die Krawattenpflicht zum Beispiel schon vor zwei Jahren abgeschafft. „Die Männer haben im Sommer wirklich darunter gelitten.“

Gar nicht gehen zerrissene Hosen. (Foto: pixabay)

Doch nicht nur in diesem Punkt sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen freier als noch vor einigen Jahren. „Wir setzen inzwischen auf Eigenverantwortung.“ Nichtsdestotrotz müsse der Kleidungsstil zur Branche passen und dem Anlass entsprechend angemessen sein. „Jeans mit Löchern gehen natürlich gar nicht“, nennt Rösner ein Beispiel. Ebenso wenig kurze Hose. Frauen hätten es in diesem Punkt ein bisschen leichter, weil sie an heißen Tagen Röcke tragen könnten.

Statt Anzug mit Krawatte hin zum „smart casual“-Look

Auf die Krawatte verzichten will Dr. Lambert Krause, Rechtsanwalt aus Wurmlingen, eigentlich nicht. Zumindest nicht, wenn Mann einen Anzug trägt. „Das finde ich persönlich unpassend, das sieht unvollständig aus.“ Anders hingegen sei es, wenn man sich stattdessen nur Jackett und Hose entscheide. Bei dieser Kombination „halte ich gerade im warmen Sommer das Rüstungsrelikt Krawatte für unnötig“. Die Teilnehmer des G7-Treffens in Elmau hätten es vorgemacht: passender ordentlicher Anzug und weißes Hemd, aber eben keine Krawatte, „smart casual“ eben.

Abkühlung für die Mitarbeiter

Auf die Krawatte verzichten dürfen derzeit auch die Mitarbeiter der Edeka-Milkau-Märkte. „Bei uns gilt aktuell ,Marscherleichterung’“, sagt Geschäftsführer Holger Milkau. Soll heißen, dass alles, was nicht für den Verkauf notwendig ist, nicht getragen werden muss. Während die lange Hose immer noch Pflicht sei, reiche bei den Temperaturen obenrum ein Poloshirt oder Hemd.

„Salopp formuliert: Alles was zur Zierde dient, legen wir ab“, sagt er. Zudem dürfen die Mitarbeiter ihr Wasser derzeit ausnahmsweise mit an den Arbeitsplatz nehmen. Und Milkau hat noch etwas, um seinen Mitarbeitern die heißen Tage erträglicher zu gestalten: „Zur Abkühlung spendieren wir regelmäßig ein Eis“, sagt er.

Beim Landratsamt sind Flip-Flops ein No-Go

Flip-Flops sind ebenfalls ein No-Go (Foto: pixabay)

Angemessen sollte die Kleidung auf jeden Fall im Tuttlinger Landratsamt sein, wie Landrat Stefan Bär sagt. "Dies sollte auch bei sommerlichen Temperaturen kein Freizeitlook sein. Somit sind Flip-Flops oder ähnliches ein No-Go bei uns.“

Bislang noch gar nicht beschäftigt hat man sich mit dem Thema bei der Gemeindeverwaltung Rietheim-Weilheim. „Wir mussten bislang keinen Dresscode erstellen“, sagt Bürgermeister Jochen Arno. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien sich ihrer Aufgaben und Stellung bewusst. „Bislang gab es auch noch nie eine Notwendigkeit, irgendwelche Vorgaben herauszugeben, was sich auch an der Größe unserer kleinen Verwaltung liegt.“

Egal ob Bikini oder lange Kleidung – ein Teil tragen hier alle

Angesichts heißer Temperaturen sind mancherorts sogar Bikinis angemessene Kleidungsstücke. (Foto: pixabay)

Doch nicht jeder kann bei den Temperaturen im – idealerweise kühlen – Büro arbeiten. Bioland-Gärtnerin Christiane Denzel aus Emmingen-Liptingen beispielsweise ist viel draußen im Einsatz. Eine vorgeschriebene Kleiderordnung gibt es bei ihr nicht, wie sie sagt. „Manche arbeiten im Bikini, andere in dünner, langer, heller Kleidung“, zählt sie zwei Beispiele auf. Doch ein Kleidungsstück fehlt bei niemandem: „Alle tragen eine Kopfbedeckung.“

Eine Kopfbedeckung darf draußen nicht fehlen. (Foto: pixabay)

Zudem stelle sie Schirme auf, wenn lange an einer Stelle gearbeitet wird. Die Breite Wies-Inhaberin sagt: „Ich finde es wichtig, dass es jede und jeder das so machen darf, wie es jeweiligen Biorhythmus entspricht. Ich für meinen Teil arbeite am Liebsten nur von 4.30 bis 8.30 Uhr, danach im kühlen Laden und von 13 bis 15 Uhr ist Siesta.“