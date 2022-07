Biker genießen drei Tage Brandnertal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie schon im vergangenen Jahr hat die Tuttlinger Sektion des DAV unter der Leitung des Bike-Coach Henrik Basler ein Mountainbike-Trailcamp im Brandnertal veranstaltet.

Am ersten Tag gab es zunächst eine Einführung in die verschiedenen Techniken, die auf einem Übungsplatz verfestigt wurden. Es stellte sich die Frage, was macht aus einem guten Biker einen noch besseren Biker. Mit viel Ehrgeiz wurde das Stehen auf der Stelle geübt. Das Aufheben und Wieder-Abstellen einer Wasserflasche während der Fahrt stellte sich als recht schwierig heraus.

Am nächsten Tag folgte nach einigen Übungsrunden eine schweißtreibende Auffahrt, vorbei an der Alpe Rona und der Furkla Alpe, bis in den Sattel Richtung Mondspitze. Viel Spaß machte es den Teilnehmern, die speziell angelegten Trails hinabzufahren. Auch am dritten Tag standen schöne Abfahrten an. Wieder ging es Richtung Furkla Alpe, dann weiter zur Bergstation Loischkopfbahn. Nun folgte eine herrliche Abfahrt über speziell angelegte MTB-Trails mit vielen Stufen und Kurven hinab zur Talstation. Für eine zweite Abfahrt wurde dann der Sessellift in Anspruch genommen - über einen Trail ging es zur Niggenkopfhütte und wieder hinab ins Tal.