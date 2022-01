BFZ verabschiedet Verstärkung für die Pflege

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gemäß dem Motto. „Klein aber fein“ verabschiedeten der Geschäftsführer des Berufsförderungszentrums Möhringen Michael Jäger sowie die Kursleitung Kaerstin Mampe im vergangenen Jahr fünf hochmotivierte und engagierte Absolventinnen der Qualifizierung zur Pflegeassistenz, Präsenz- und zusätzlichen Betreuungskraft.

Sie alle stellten sich der Herausforderung eines neuen und anspruchsvollen Tätigkeitsumfeldes in Betreuungs- und Altenpflege. Hierbei stellen besonders die Betreuungskräfte eine große Entlastung im pflegerischen Bereich dar. In elf Wochen erlangten die Teilnehmenden Einblicke in verschiedenste Themenbereiche wie Demenz, Alterserkrankungen und Hauswirtschaft, sowie in unterschiedliche Betreuungskonzepte und in die Gestaltung alltagsstrukturierender Angebote.

Das Berufsförderungszentrum Möhringen freut sich, auch in diesem Jahr wieder zwei Kurse zur Pflegeassistenz, Präsenz- und zusätzlichen Betreuungskraft anbieten zu können. Für Nähere Informationen rund um den Kurs ab 02. Mai 2022 erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter http://www.bfz-moehringen.com oder telefonisch unter 07462 – 209 – 0. Am Mittwoch, 13. April 2022 lädt das Berufsförderungszentrum Möhringen von 10.00 bis 12.00 Uhr alle Interessierten zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung ein. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.