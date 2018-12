BFZ verabschiedet Pflegeassistenten

Inmitten der besinnlichen Adventszeit hat das Berufsförderungszentrum in Möhringen den Teilnehmerinnen des 35. Pflegeassistenz, Präsenz- und Betreuungskraftkurses zur bestandenen Prüfung gratulieren. Während einer Übergabestunde wurden den Absolventen in feierlicher Atmosphäre die Zertifikate überreicht.

Geschäftsführer Michael Jäger hob lobend den Mut der Teilnehmerinnen hervor, sich in der sozialen Arbeit einzubringen und sich mit ihrer Arbeit einer neuen Herausforderung zu stellen. Er würdigte sowohl das Engagement der Teilnehmerinnen, als auch die Bereitschaft der Angehörigen, sich in vergangenen elf Wochen unterstützend eingebracht zu haben.

Seit vielen Jahren bereits widmet sich das Berufsförderungszentrum in Möhringen den Herausforderungen als Bildungsträger im sozialen Bereich. Die Kursleitung, Kerstin Mampe, und die Dozenten bestärkten die Absolventen darin, diesen Weg des lebenslangen Lernens weiterzugehen.

Der nächste Kurs zur Pflegeassistenz, Präsenz- und zusätzlichen Betreuungskraft beginnt am 25. März 2019. Interessenten werden gebeten, sich zeitnah an das Berufsförderungszentrum in Möhringen zu wenden, da nur dann eine sichere Teilnahme am Kurs garantiert werden kann. Für alle Interessierten lädt das Berufsförderungszentrum Möhringen am Mittwoch, 13. März 2019, von 10 bis 12 Uhr zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung ein.

Gemäß den Vorgaben des Gesetzgebers veranstaltet das BFZ auch in 2019 Fortbildungen rund um das Thema Betreuung. So wird ehemaligen Teilnehmer und Interessierten die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs zu aktuellen Themen aus dem Bereich der Betreuungsarbeit gegeben. Am 6.Februar 2019 findet eine Fortbildung zum Thema: „Spiele für Senioren und Demente“ statt.