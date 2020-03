Bezirksspielleiter Harzer nach Gewaltexzess in Kreisliga: „Wir werden Spiele absetzen“

Beschimpfungen, rassistische Beleidigungen, Gewaltausbrüche: Nach der Massenschlägerei in der Kreisliga-B-Partie zwischem dem SV Egesheim und Türkgücü Tuttlingen spricht der Bezirksspielleiter Schwarzwald des Württembergischen Fußballverbandes (WFV), Matthias Harzer, im Interview mit Redakteur David Zapp über Maßnahmen des Verbands bei risikobehafteten Spielen und die Zunahme von Gewalt auf Fußballplätzen.

Herr Harzer, haben Sie bereits Kontakt mit beiden Vereinen aufnehmen können?

Nein, noch nicht persönlich. Der SV Egesheim sowie Türkgücü Tuttlingen haben sich aber bereits gemeldet und zu dem ganzen Fall Stellung bezogen. Wir werden uns nun sortieren und auch intern beraten müssen, wie wir mit der Situation umgehen und dann auch weitermachen.

Nun ist der Vorfall in Egesheim der Anlass, um über das Thema Gewalt auf Sportplätzen zu sprechen. Wir hören des Öfteren – nicht nur im Bezirk Schwarzwald, sondern auch anderswo – von Übergriffen auf Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer. Haben Sie den Eindruck, dass in der Vergangenheit solche Vorfälle zugenommen haben, die dann auch noch schneller eskalieren als früher beispielsweise?

Ja, sehr deutlich. Es ist schon ein paar Jahre her, dass Der WFV die Maßnahme beschlossen hat, den Vereinen die Auflage zu machen, Ordner auf den Sportplätzen zu stellen. Damals war das so, dass man gesagt hat, bei uns im Bezirk Schwarzwald ist das Thema Gewalt noch nicht wirklich angekommen. Aber mittlerweile muss man ganz klar sagen, dass es uns jetzt auch erreicht hat und am Wochenende einen neuen Höhepunkt erreicht hat.

Sind Sie der Meinung, dass da Tendenzen aus der Bundesliga runter in die Amateurligen schwappen, dass rassistische Äußerungen beispielsweise in den Stadien und auf dem Fußballplatz wieder häufiger auftreten?

Meine Meinung dazu ist: Man muss das schon differenziert sehen. Den Profifußball darf man nicht unbedingt mit dem Amateurbereich vergleichen. Klar ist aber auch: Das in der Bundesliga und den Profiligen oft nicht vorbildlich gehandelt wird. Ein Besipiel hierfür sind die ganzen Aggressionen und Diskussionen gegenüber Schiedsrichtern. Das wird einem natürlich vorgemacht.

Wenn man sich das Gewaltpotenzial anschaut, das man auf den Fußballplätzen teilweise antrifft, was kann man als Verein oder Verband dagegen tun? Gibt es angesichts des jüngsten Vorfalls Möglichkeiten, darauf zu reagieren?

Für uns als Bezirk Schwarzwald ist es immer extrem schwierig zu bewerten, weil wir letztendlich nur einen neutralen Schiedsrichter vor Ort haben. Der muss die Situation natürlich auch bewerten und diese dem Sportgericht mitteilen können. Wenn dann solche Vorfälle wie in Egesheim passieren, dann sind immer zwei Vereine beteiligt, die oftmals auch widersprüchliche Aussagen liefern. Das macht es für uns extrem schwierig – wie am Wochenende in Egesheim –, so etwas einzuordnen.

Ist es vom Verband denkbar, dass man auch in der Kreisliga B so etwas wie „Risikospiele“ ansetzt, wo sich die Verbandsaufsicht bei bestimmten Spielen einfindet?

Der WFV hat so in seinen Statuten verankert, dass es die Möglichkeit gibt, eine Verbandsaufsicht für Spiele zu verordnen. Das Problem an der Situation ist aber auch, dass man dazu Leute braucht. Aber wir werden diese Maßnahme künftig hier und da auch in Betracht ziehen und einsetzen.

Es wird beim Bezirk dann bei manchen Spielen Ausrufezeichen hinter der Paarung stehen beziehungsweise in Klammern „Risikospiel“?

Der Begriff „Risikospiel“ wäre im Amateurbereich jetzt gewiss überzogen. Aber aufgrund von den letzten Vorfällen kann man schon ermitteln, welche Spiele eine Verbandsaufsicht benötigen.

Der Bezirksvorsitzende Marcus Kiekbusch hat gesagt, das sei ein gesellschaftliches Problem. Sie haben selbst aktiv Fußball gespielt. Was glauben Sie, woher kommt es, dass die Hemmschwelle der Gewalt auf dem Platz so schnell überschritten wird? Hat sich da im Vergleich zu früher etwas verändert?

Ich denke, es hat sich schon verändert. Ich sage immer: Emotionen gehören zum Fußball mit dazu. Dass der Fußball ein körperbetonter Sport ist, ist auch klar. Was sich ein Stück weit verändert hat: Sich als Menschen gegenseitig zu respektieren. Ich habe auch lange Fußball gespielt. Das Wichtige ist, dass man sich nach dem Spiel die Hand geben kann. Diese Tugend ist ein Stück weit abhanden gekommen.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Zündschnur bei Spielern, Trainern oder auch Zuschauern heutzutage kürzer sind bei Rangeleien, die dann gleich in Handgreiflichkeiten ausarten? Jemandem die Nase zu brechen oder die Zähne auszuschlagen ist immerhin etwas anderes, als wenn ich meinen Gegenspieler mit einer Grätsche abräume...

Ja, das ist für uns schwer zu sagen. Mittlerweile werden die Aggressionen auch von den Zuschauern in das Spiel getragen. Das ist sicherlich auch ein Faktor, der früher vielleicht nicht ganz so extrem war. Das Thema ist sicherlich der generelle gesellschaftliche Wandel. Im Bezirk des WFV gibt es auch immer mehr Vorfälle bei Jugendspielen. Das breitet sich dann auch irgendwann in Richtung der Aktiven aus.

Wie lange wir das Sportgericht mit einem Urteil zur Partie SV Egesheim gegen Türkgücü Tuttlingen brauchen?

Was wir vom Bezirk jetzt als ersten Maßnahmen in diesem speziellen Fall ergreifen: Wir werden auf jeden Fall die Spiele absetzen, bei denen der SV Egesheim und Türkgücü Tuttlingen am Wochenende beteiligt sind. Da werden wir ein klares Signal setzen, dass wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Und wir möchten den Vereinen die Chance geben, für Transparenz zu sorgen. Wir werden dann auch sehr zeitnah die beiden Vereine zu einem runden Tisch einladen, wo dann das Spiel zusammen aufgearbeitet wird. Letztendlich sind erst mal keine Spieler sportrechtlich zu belangen, die es keine roten Karten gegeben hat. Da muss man jetzt die Zeit finden, das Geschehene aufzuarbeiten und gegen einzelne Spieler oder die Vereine bei Bedarf sportrechtlich vorzugehen, die hier grob sportwidrig gehandelt haben. Insofern kann schon noch etwas Zeit vergehen, bis es zu dieser Partie zu einem Urteil kommt.