Bezirksmeisterschaft im Tennis

Gleich zu Jahresbeginn ermitteln die aktiven Tennisspieler des Bezirks Schwarzwald/Neckar/Alb ihre Bezirksmeister. Die Meisterschaften sind in einer A- und einer B-KLasse für Damen und Herren ausgeschrieben. Sie finden unter Leitung von Charly Kommer am 11./12. Januar in Balingen statt. Die Halbfinal- und Finalspiele sind eine Woche später am 19. Januar.

Bei diesen Meisterschaften geht es nicht nur um Titel und Preisgeld, sondern auch um die begehrten Ranglisten- und LK-Punkte. Schon für die Teilnahme bekommt man 15 Punkte gut geschrieben. Anmelden kann man sich nur im Internet; letzter Termin ist Sonntag, 5. Januar, um 23.59 Uhr.